Énorme succès mondial pour Animal Crossing New Horizons, et beaucoup de choses à venir sur le jeu

Il y a un mois, l’événement du côté jeux vidéo c’était la sortie d’Animal Crossing New Horizons. Un jeu ultra-attendu du côté des fans de la saga. Il faut dire que l’attente fut longue, puisque le dernier opus était sorti en 2013 sur Nintendo 3DS. Annoncé fin 2018 pour une sortie en 2019, le jeu fut repoussé une première fois avant de voir sa date être fixée pour mars 2020. Les fans étaient tout de même au rendez-vous et partout dans le monde le jeu à explosé les records de ventes. Même si nous ne disposons pas encore des chiffres officiels de Nintendo, il y a fort à parier que cet opus « New Horizons » est désormais en tête des ventes dans la saga. Pour rappel, les deux meilleurs opus au niveau des ventes sont actuellement Wild World (2005 sur DS) et New Leaf (2013 sur 3DS) avec près de 14 millions d’unités écoulées pour les deux opus.

En attendant les chiffres officiels, nous apprenons que le jeu a fait tomber tous les scores de la licence aux USA. Depuis son lancement, le jeu s’est mieux vendu que tous les opus de la licence Animal Crossing, mais mieux encore, toujours aux États-Unis seulement, ce dernier opus a généré des recettes qui dépassent celles de tous les opus réunis. Et cela ne semble pas prêt de s’arrêter pour Nintendo.

Animal Crossing – Le phénomène qui va tout exploser ?

C’est un joli 9/10 que nous avons attribué à Animal Crossing New Horizons lors de notre test. Car oui, c’est bien le petit jeu parfait pour cette période. Mignon, coloré, et terriblement bienveillant, Animal Crossing est le jeu parfait pour s’évader et vivre votre petite vie sur une île paradisiaque. Si au bout d’un mois, des joueurs du monde entier ont trouvé le petit endroit parfait pour y vivre des jours heureux (comme Audie, 88 ans qui cumule plus de 4300 heures de jeux sur le précédent opus d’Animal Crossing), il y a de grandes chances que des millions d’autres joueurs puissent arriver dans les prochaines semaines et mois. Car en plus du contenu assez généreux du jeu, Nintendo compte proposer de nombreux événements et mises à jour gratuites sur le jeu au fil des années. Nous en avons eu l’exemple avec l’événement de la chasse aux oeufs de Pâques, et nous aurons bientôt d’autres événements comme celui-là.

Le programme à venir sur Animal Crossing New Horizons !

C’est au cours d’une vidéo que Nintendo à détaillé toutes les choses à venir sur son dernier jeu. Préparez vos notes, parce qu’il y a un programme chargé jusqu’à la fin du mois de juin !