App Store : Apple réduit la visibilité de ses apps et cède de la place aux concurrents

Depuis qu’Apple a décidé de miser un peu plus sur ses services pour compenser la baisse des ventes de smartphones, le comportement de la firme vis-à-vis des développeurs d’applications tierces fait l’objet d’une attention particulière de la part des médias. Actuellement, Apple a déjà reçu de nombreuses plaintes antitrust à cause de l’App Store. Et il y a deux mois, nous relayions une étude qui suspectait l’algorithme de recherche de la boutique de favoriser les happes de la firme de Cupertino, au détriment de celles des développeurs tiers.

Apple assure qu’il n’y avait aucune erreur

De son côté, Apple assure qu’il n’a jamais intentionnellement manipulé ses algorithmes pour favoriser ses propres applications. « Les clients Apple ont un lien très fort avec nos produits et beaucoup d’entre eux utilisent la recherche pour trouver et ouvrir leurs applications (ndlr, qui sont déjà présentes sur leurs smartphones). Cette utilisation par les clients est la raison pour laquelle Apple a un bon classement dans les recherches, et c’est la même raison pour laquelle Uber, Microsoft et tant d’autres ont souvent des classements élevés », indiquait un représentant d’Apple, il y a deux mois, pour justifier le bon placement des applications de la firme dans la recherche de l’App Store.

Autre problème : cet algorithme a tendance à regrouper des applications provenant du même développeur. Ainsi, d’après le New York Times, lorsqu’on recherchait « musique » sur l’App Store, et si l’application Apple Music était en tête des résultats, celle-ci pouvait être suivie d’autres applications Apple (moins pertinentes ?) comme GarageBand, iMovie, Clips ou Music Memo. Et cela pouvait bien évidemment frustrer des développeurs comme Spotify.

Apple a décidé de faire une concession en désactivant cette fonctionnalité de groupage pour ses applications (mais pas pour les autres développeurs).

Ce changement s’est fait le 12 juillet et d’après le NYT, et une baisse de visibilité pour de nombreuses applications Apple a été observée suite à cela. Par exemple, pour la recherche « vidéo », l’App Store mettait en avant trois applications Apple. Désormais, ce nombre est réduit à une seule application.

Grâce à cela, les applications Apple occuperont moins de visibilité, ce qui permettra à celle des développeurs tiers d’apparaître plus facilement sur les recherches génériques comme « musique », « carte », « vidéo », etc.

Mais pour la firme de Cupertino, il ne s’agit pas d’une « correction », mais plutôt d’une amélioration de la recherche de l’App Store.