Apple a l’ambition de fabriquer ses propres modems 5G pour iPhone en 2022

Cela fait quelques mois que le fait qu’Apple prévoit de concevoir ses propres modems 5G est évoqué. Les premières informations évoquaient l’année 2025, tandis que d’autres rumeurs tablaient sur l’année 2021. Selon les informations de Fast Company, cette nouveauté pourrait voir le jour en 2022, une date butoir qui semble déjà plutôt ambitieuse pour la marque à la pomme.

Un objectif ambitieux pour Apple

Pour rappel, la décision d’Apple fait suite au rachat de la division modem 5G d’Intel qui a eu lieu plus tôt cette année. Il y a trois mois, cette dernière a effectivement été rachetée par la marque à la pomme pour un milliard de dollars. Grâce à cette acquisition, la marque à la pomme ne part donc pas totalement de zéro et pourra muscler son jeu à l’aide des technologies et des équipements d’Intel.

Néanmoins, il est difficile de savoir pour l’instant si Apple arrivera à disposer de ses propres modems 5G pour iPhone d’ici 2022. Actuellement, celle-ci collabore avec Qualcomm, entreprise avec qui elle a connu de nombreux litiges au cours de ces dernières années. Malgré tout, ceux-ci ont été réglés il y a quelques mois et les deux sociétés américaines ont signé un contrat de six ans.

En ce sens, l’on peut supposer que les prochains iPhone prévus pour 2020 disposeront des dispositifs de ce dernier. Contrairement à certains de ses concurrents, Apple devrait donc attendre 2020, voir 2021, pour que tous ses smartphones soient équipés d’un modem 5G.

Le fait de construire ses propres modems 5G pourrit permettre à Apple d’atténuer très largement sa dépendance à Qualcomm. Mais si la firme agit comme elle le fait habituellement, elle devrait attendre d’avoir un dispositif qu’elle juge parfait plutôt que d’annoncer un système et de risquer de retarder la sortie de celui-ci ou de décevoir. Entre temps, l’entreprise américaine devra donc se satisfaire des modems de Qualcomm.