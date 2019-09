Échangez votre iPhone actuel pour avoir un iPhone 11. Voici les valeurs de reprise

Cette semaine, Apple a enfin présenté ses nouveaux iPhone. Et si ces nouveaux appareils ont de nombreux arguments convaincants (comme l’autonomie qui a bénéficié d’une amélioration significative), les tarifs d’Apple (comme d’habitude) peuvent aussi vous faire reculer. Cependant, si vous utilisez actuellement un iPhone et si vous voulez acheter un iPhone 11, un iPhone 11 Pro ou un iPhone 11 pro Max, il est possible d’échanger votre iPhone actuel contre un crédit d’achat.

En plus d’encourager ses clients fidèles à passer à l’un des nouveaux modèles, Apple propose également ce programme d’échange pour la planète. En effet, en donnant une seconde vie à un appareil, ou en recyclant les composants et matériaux qui s’y trouvent, la firme contribue à réduire la quantité de déchets électroniques générés par ses produits. D’ailleurs, même si votre appareil n’est pas éligible pour le programme d’échange d’Apple, vous pouvez tout de même donner celui-ci au constructeur au lieu de jeter, pour que les matériaux puissent être recyclés.

Combien vaut votre iPhone ?

Sur le site de son programme « Trade In », Apple indique la valeur de reprise estimée de chaque modèle d’iPhone, de l’iPhone 6s à l’iPhone Xs Max :

iPhone XS Max : Jusqu’à 490 €

iPhone XS : Jusqu’à 400 €

iPhone XR : Jusqu’à 300 €

iPhone X : Jusqu’à 320 €

iPhone 8 Plus : Jusqu’à 260 €

iPhone 8 : Jusqu’à 180 €

iPhone 7 Plus : Jusqu’à 180 €

iPhone 7 : Jusqu’à 110 €

iPhone 6s Plus : Jusqu’à 90 €

iPhone 6s : Jusqu’à 60 €

On notera cependant que ces valeurs sont indicatives et que sur son site, Apple précise que la valeur d’un appareil dépend aussi de l’état dans lequel il est.

En tout cas, profiter de ce programme peut vous permettre de vous offrir l’un des derniers smartphones d’Apple, sans payer 100 % du prix.

Si vous êtes intéressé, cliquez sur la source de cet article.