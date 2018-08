Apple aurait décidé de ne plus livrer ses iPhones avec l’adaptateur jack pour les écouteurs

A défaut de prise jack, Apple nous offrait un adaptateur afin de connecter les anciens écouteurs au port lightning de l’iPhone. Mais d’après certaines indiscrétions, la firme de Cupertino aurait décidé de ne plus en mettre dans la boite de ses prochains modèles.

Lorsqu’Apple a pris la décision de ne plus mettre de fiche jack pour les écouteurs sur ses iPhones, cela a bien évidement été critiqué. Mais s’il n’était plus possible de charger son iPhone et utiliser des écouteurs filaires en même temps (sauf si on utilise un chargeur sans fil), Apple livrait au moins ses iPhones avec un adaptateur lightning-jack. Cela permettait de continuer à utiliser des casques ou des écouteurs avec une fiche jack sur ces smartphones.

Cependant, le temps serait aussi venu pour Apple de ne plus offrir ces adaptateurs à ses clients

C’est du moins ce que suggère un article du site Mac Rumours, qui cite une note de Barclays. Cette note indiquerait que Cirrus Logic, un fournisseur d’Apple, aurait « confirmé » que la firme de Cupertino ne mettra plus d’adaptateur dans la boite de ses prochains iPhones (qui devraient être l’iPhone 9, l’iPhone XS et l’iPhone XS Plus).

Cette année, Apple devrait présenter trois nouveaux modèles. Et des images présumées de ces trois nouveaux iPhones ont déjà fuité sur la toile.

Vers une disparition progressive des prises et des fiches jack ?

Pour rappel, c’est à partir de l’iPhone 7 qu’Apple a commencé à ne plus mettre de prise jack sur ses smartphones. Pendant un moment moqué par ses concurrents, la firme a cependant été suivie par d’autres constructeurs qui, grâce à l’arrivée de l’USB Type-C, ont aussi pu se passer de cette prise.

Ainsi, Google a par exemple aussi décidé de ne pas mettre de prise jack sur son dernier smartphone, le Pixel 2. La firme de Mountain View avait expliqué que le passage au port USB-C sur le Pixel 2 permet d’offrir une meilleure expérience audio et numérique.