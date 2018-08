Voici à quoi ressembleraient les prochains iPhone : le 9, le XS et le XS Plus

Des images présumées des trois prochains iPhone (l’iPhone 9, l’iPhone XS et l’iPhone XS Plus) fuitent sur la toile.

Nous sommes au mois d’août et les croqueurs de pomme du monde entier attendent avec impatience l’arrivée (normalement au mois de septembre) des nouveaux modèles d’iPhone. Si, comme d’habitude, Apple ne révèle rien avant sa traditionnelle keynote, les fuites concernant ce que la firme de Cupertino pourrait présenter sont déjà assez nombreuses.

Et parmi les informations qui circulent sur la toile, il y a celles concernant l’existence de trois modèles en préparation. Mais contrairement à l’année dernière, Apple ne présenterait qu’un modèle standard, l’iPhone 9, et deux modèles « X » : l’iPhone XS et l’iPhone XS Plus (à la place d’un iPhone 9 Plus).

Par ailleurs, notre confrère Les Numériques a pu se procurer (auprès d’une source « sûre ») ces rendus présumés de ces trois prochains iPhones, avec quelques éléments de la fiche techniques.

Des encoches partout

D’après la source des Numériques, l’iPhone XS et l’iPhone XS Plus auraient des écrans OLED, avec des diagonales respectives de 5,8 pouces et de 6,5 pouces. Quant à l’iPhone 9, il aurait un écran LCD plus traditionnel. En revanche, d’après ces fuites, tous les iPhones de 2018 auraient un écran sans bordures et la fameuse encoche qu’Apple a popularisé avec l’iPhone X. Le XS et le XS Plus auraient des doubles caméras sur le dos tandis que l’iPhone 9 (à l’instar de l’iPhone 8) n’aurait qu’une seule caméra sur son dos.

A priori, le XS et le XS Plus seront les hauts de gamme de cette nouvelle génération d’iPhone tandis que l’iPhone 9 sera le modèle classique. On peut déjà supposer que parmi ces trois iPhones, c’est le XS Plus qui coûtera le plus cher.

Mais bien entendu, pour le moment, toutes ces informations ne sont pas encore officielles. Et il faudra attendre la keynote d’Apple afin de les confirmer.