Apple baisse le prix du MacBook Air et ajoute une touch bar au MacBook Pro 13″ d’entrée de gamme

Une simplification de la gamme

Apple a décidé de mettre à jour sa gamme de portables et de la rendre plus claire. Ainsi, le MacBook Air Retina baisse de prix et voit son tarif passer de 1 349 € à 1 249 € pour la configuration de base embarquant 8Go de RAM et un SSD de 128Go.

L’appareil embarque désormais la fonctionnalité True Tone qui adapte la colorimétrie de l’écran à l’éclairage de la pièce. L’ordinateur rejoint également le programme de réparation du clavier puisqu’il garde le clavier papillon.

De son côté, le MacBook Pro 13″ d’entrée de gamme bénéficie de quelques améliorations avec l’arrivée de la Touch Bar, de Touch ID et de la puce T2.

Il est à présent équipé d’un processeur quadricœur de 8e génération à 1,4 GHz (Turbo Boost 3,9 GHz) à la place de l’ancien processeur bicœur de 7e génération à 2,3 GHz (Turbo Boost 3,6 GHz). Bonne nouvelle : son tarif ne bouge pas et l’appareil est toujours disponible à partir de 1 499 € (ou 1 348 € pour les étudiants).

Les principales différences entre ce modèle d’entrée de gamme et le MacBook Pro 13″ à sont le CPU et le GPU plus rapides sur le modèle plus cher qui embarque aussi deux ports Thunderbolt 3 supplémentaires.

Apple enterre le MacBook et l’ancien MacBook Air

On se demandait pourquoi Apple avait consenti à faire d’importantes réductions sur le modèle 12″ il y a quelques semaines et la réponse ne s’est pas (trop) fait attendre : le MacBook 12 pouces qui n’avait plus été mis à jour depuis 2017 est tout simplement retiré de la gamme.

L’ancien MacBook Air sans écran Retina fait lui aussi ses adieux et laisse donc la place à son successeur le MacBook Air Retina dont le prix a diminué… mais reste toutefois plus cher que l’ancien modèle.

L’ordinateur portable le moins cher d’Apple est donc désormais le MacBook Air Retina qui coûte 1249€.