Apple, ce géant (très) discret du paiement

En France, le paiement mobile n’est pas (encore) un phénomène de masse. Une étude publiée par Statista affirmait que le taux de pénétration du paiement mobile dans l’Hexagone s’élèverait à seulement 2,2% en 2019, contre plus de 35% en Chine. Si WeChat est le moteur de la croissance de cette technologie en Chine, c’est Apple Pay qui soutient son développement dans les pays occidentaux.

Apple Pay, 5% des paiements par carte dans le monde

Récemment, la responsable d’Apple Pay Jennifer Bailey expliquait qu’à la fin 2020, 99% des cartes bancaires françaises seraient compatibles avec la technologie de paiement mobile américaine. C’est notamment grâce à l’engagement des deux (derniers) géants de la banque – Crédit Agricole et Crédit Mutuel – qui ont finalement décidé d’adopté la solution en début d’année. Ils ont suivi les traces de Société Générale, BNP Paribas et les autres banques en ligne comme Hello bank! ou N26 qui supportent Apple Pay depuis plusieurs mois.

La France n’est pas encore habituée au paiement mobile, mais cette tendance se développe de manière exponentielle ailleurs dans le monde. Une étude de la société financière Bernstein relayée par Quartz affirme qu’Apple Pay représente déjà 5% de toutes les transactions par cartes réalisées dans le monde. Le rythme devrait encore s’intensifier et Bernstein estime que la technologie d’Apple pourrait représenter 10% de toutes les transactions d’ici 2025.

Si les banques traditionnelles ne voient pas l’arrivée d’Apple Pay d’un très bon oeil (notamment du fait qu’elles doivent rogner leurs commissions), c’est PayPal qui est dans la ligne de mire du géant de Cupertino. Il y a quelques mois, le PDG d’Apple Tim Cook affirmait que le volume de transactions d’Apple Pay augmentait 4 fois plus rapidement que celui de PayPal.

383 millions d’utilisateurs à la fin 2018

Au delà du fait que le paiement mobile se développe de manière considérable, Apple Pay profite de sa large base d’utilisateurs pour gagner des parts de marché. Une autre étude publiée par Statista affirme qu’il y avait 383 millions d’utilisateurs de cette technologie de paiement mobile à la fin 2019. A cette époque, Apple Pay ne représentait « que » 43% de toutes les transactions réalisées par ce biais.

Face à lui, Google Pay et Samsung Pay ont du mal à se positionner. Selon l’institut Juniper Research, la part de marché d’Apple sur le paiement mobile pourrait même grimper jusqu’à 52% dans les 4 prochaines années. Si la Commission Européenne n’a pas encore bronché, il ne serait pas surprenant de la voir enquêter un jour sur un potentiel abus de position dominante…