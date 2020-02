D’ici la fin de l’année, Apple Pay sera compatible avec presque toutes les banques et cartes bancaires françaises. Parmi les quelques 10 milliards de transactions effectuées dans le monde sur l’application de paiement mobile d’Apple, la France ferait partie « des tout premiers pays au monde de ce point de vue », se félicitait Jennifer Bailey (vice-présidente du groupe en charge d’Apple Pay), au journal Les Échos.

L’attractivité d’Apple Pay n’a pourtant pas toujours été au rendez-vous auprès des banques. L’arrivée de l’application en 2016 avait été plutôt mal reçue par les établissements, qui s’opposaient à intégrer le service en vue des commissions très élevées que prend Apple sur chaque transaction. Mais depuis, le service est devenu un vrai argument marketing, voire une norme obligatoire, et plus de 35 banques sont devenues compatibles. Fin 2020, 99 % des cartes bancaires seront compatibles Apple Pay.

Apple Pay signe ses derniers accords

2020 a démarré sur les chapeaux de roues pour Apple. Son service de paiement mobile Apple Pay vient de signer ses derniers accords avec des établissements bancaires restés près de 4 ans sans être compatibles. Et pourtant, ces banques que sont le Crédit Agricole et le Crédit Mutuel, représentent plus d’un tiers des cartes bancaires actives en France, rendant leur arrivée sur Apple Pay comme un vrai tournant pour l’application d’Apple.

Dans l’hexagone, ce sont désormais 9 cartes bancaires sur 10 qui sont compatibles avec les paiements dématérialisés via les appareils d’Apple, tels que les iPhone et les Apple Watch. Le service domine le marché, devant Google Pay et Samsung Pay, qui n’ont qu’une dizaine de banques partenaires chacune (mais qui ne prélèvent aucune commission).

Pour ces douze prochains mois, Apple Pay devra encore être intégré à LCL et la banque en ligne ING, qui ont toutes les deux annoncé l’arrivée de cette compatibilité. D’autres banques sont encore dans le flou : Axa et la banque Nickel n’ont pas annoncé d’arrivée prochaine du service.

99 % des cartes compatibles en France

On est loin du temps où Apple Pay n’avait conquis que la Caisse d’Épargne, La Banque Populaire, Carrefour Banque et Ticket Restaurant. Selon les dires d’Apple, d’ici la fin 2020, 99 % des cartes seront compatibles en France. Une statistique qui fait de notre pays l’un des premiers où Apple arrive aussi vite à faire valoir son attractivité, malgré ses commissions élevées.