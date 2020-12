Apple chercherait déjà à se débarrasser de Qualcomm pour la 5G

2019 est considéré comme l’an zéro de la 5G puisque c’est à ce moment qu’on a commencé à voir plusieurs fabricants de smartphones proposer des modèles prenant en charge cette nouvelle génération de connectivité. En revanche, Apple n’a lancé ses premiers iPhone 5G qu’au mois d’octobre 2020.

Cela était dû à un conflit entre la firme de Cupertino et Qualcomm, l’un des principaux fournisseurs de puces 5G pour les mobiles. Alors que ses concurrents utilisaient des puces Qualcomm pour la 5G, Apple comptait sur celles d’Intel, qui étaient en retard.

Apple a fait la paix avec Qualcomm, mais ambitionne déjà de concevoir ses propres modems pour les mobiles

Finalement, Apple a négocié une paix (à plusieurs milliards de dollars) avec Qualcomm, afin de pouvoir utiliser les composants de cette entreprise sur ses iPhone. Cependant, Apple a déjà l’ambition de fabriquer ses propres modems.

La firme de Cupertino a déjà racheté une branche d’Intel spécialisée dans les modems. Et visiblement, celle-ci a déjà commencé le développement de ses propres modems, qui lui permettraient de ne plus dépendre de Qualcomm.

C’est ce qui est révélé cette semaine par un article publié par le site Bloomberg. D’après celui-ci, l’annonce aurait été faite par Johny Srouji, vice-président sénior des technologies hardware, lors d’une réunion avec les employés. « Cette année, nous avons lancé le développement de notre premier modem cellulaire interne qui permettra une autre transition stratégique clé », aurait-il déclaré.

Bien entendu, pour le moment, cette information n’est pas encore officielle. Et la prudence reste donc de mise. Par ailleurs, pour le moment, on ne sait pas quand Apple commencera à utiliser ses propres modems. Pour rappel, l’accord de licence signé par Apple et Qualcomm en 2019 dure six ans.

Apple : vers une indépendance vis-à-vis de Qualcomm ?

En tout cas, la transition de l’iPhone des modems Qualcomm vers des composants conçus par Apple pourrait représenter une autre étape importante dans le développement de l’entreprise, comparable à la transition de ses ordinateurs des puces Intel vers les puces Apple Silicon. « Des investissements stratégiques à long terme comme ceux-ci sont essentiels pour permettre nos produits et nous assurer que nous disposons d’un riche pipeline de technologies innovantes pour notre avenir », aurait expliqué Johny Srouji aux employés d’Apple à ce sujet.

Celui-ci aurait également indiqué que l’équipe créée grâce à l’acquisition de la branche d’Intel spécialisée dans les modems permet aussi à Apple de concevoir d’autres composants pour les technologies sans fil, dont des composants pour l’Apple Watch, ainsi que la puce U1 ultra-wideband qui permet aux appareils de mieux communiquer entre eux.