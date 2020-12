Apple commence à vendre des tapis de yoga à 120 dollars pour l’arrivée de Fitness+

En septembre dernier, lors de la présentation de son Apple Watch Series 6, la firme de Cupertino a profité de l’occasion pour officialiser l’arrivée d’un nouveau service : Fitness+. Sans donner plus de précision en ce qui concerne une potentielle date de lancement pour Fitness+, Apple avait évoqué « plus tard cet automne ». Plus récemment, la firme à la pomme a indiqué que Fitness+ devrait être disponible dès le 14 décembre prochain.

Qu’est-ce que propose Fitness+ ?

À quelques jours du lancement, vous pouvez déjà découvrir quelques accessoires de sport vendus par Apple sur sa boutique. Pour le moment, la firme de Cupertino semble se concentrer principalement sur le yoga, avec notamment un tapis spécial à 120 dollars. On a également pu apercevoir un tapis de yoga Manduka eKOlite (77,95 dollars), un tapis de yoga Manduka 6 mm Performance (119,95 dollars) et un bloc de yoga Cork (19,95 dollars). Manduka est une marque très populaire chez les amateurs de yoga, mais elle se positionne plus vers une clientèle haut de gamme, voire très haut de gamme. Il s’agit de produits respectueux de l’environnement, biodégradables, et qui proposent une solution antidérapante efficace et très discrète. D’autre part le tapis vendu 120 dollars est très confortable, grâce à sa belle densité. Manduka garanti que ses tapis ne s’usent jamais, heureusement vu le prix.

Revenons à Fitness+. Avec ce nouveau service dédié aux sportifs, Apple s’engage à proposer chaque semaine de nouvelles séances d’entraînement dans le cadre de différentes activités. Voici quelques activités que vous pouvez retrouver chaque semaine dans les entraînements proposés par Fitness+ : Yoga, cyclisme, danse, marche / course sur tapis roulant, renforcement musculaire, core training, entraînement par intervalles à haute intensité (HIIT), rowing, mais également des séances de méditations pour se relâcher après le sport.

Pour rappel, Fitness+ sera disponible à partir de 9,99 dollars par mois, et sera accessible depuis votre iPhone, iPad, Apple Watch, ou encore Apple TV. Fitness+ devrait également faire parti d’Apple One aux côtés d’Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, et 50 Go de stockage iCloud.