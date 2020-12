Apple lance son programme sportif (et payant) Fitness Plus

Le géant Apple refait parler de lui aujourd’hui, non pas avec un nouvel iPhone, mais avec l’officialisation de son casque audio AirPods Max. Un casque audio haut de gamme évidemment, équipé d’une technologie de réduction de bruit active. Sans surprise, la fonctionnalité est pilotée par la puce H1, la même que l’on retrouve dans les AirPods Pro, et qui sera donc présente dans les deux oreillettes de ce casque supra-auriculaire à venir le 15 décembre.

Apple lance son service de sport Fitness Plus

Mais dans l’actualité Apple, il y a aussi… du Fitness. En effet, le géant américain officialise la disponibilité, dès le 14 décembre, de son programme Apple Fitness Plus. Il s’agit ici d’un énième service d’abonnement pour Apple (après Apple Music, Apple Arcade, Apple TV+…), qui vise évidemment à faire bouger les abonnés.

Pour la somme de 9,99 dollars/mois (ou 79,99 dollars l’année), Apple Fitness Plus donne donc accès à de nombreux exercices de fitness interactifs. Le programme avait déjà été présenté par Apple un peu plus tôt dans l’année, et les exercices en question pourront donc être suivis directement depuis un iPhone, un iPad, et bien sûr un Apple TV. Le top du top est d’utiliser également une Apple Watch pour synchroniser les données liées aux activités pratiquées.

Le service sera lancé avec un total de 10 « workouts« , avec notamment des exercices de haute intensité, des exercices de renforcement musculaire, du yoga, de la danse, des exercices de course et de marche… A l’instar de ce que proposent d’autres programmes similaires (comme Shaun T Insanity par exemple), la majorité des exercices ne nécessitent aucun équipement, ou sinon un tapis et des haltères.

Les différentes sessions seront animées par des vrais coachs, afin de motiver l’utilisateur. A noter qu’Apple va proposer trois mois de Fitness Plus gratuits à tous les détenteurs d’une Apple Watch Series 3 (ou d’un modèle supérieur).