Apple confirme l’acquisition de NextVR, une startup spécialisée dans la réalité virtuelle

En avril, le site 9to5Mac avait publié un article selon laquelle Apple a fait l’acquisition de NextVR, une startup spécialisée dans la réalité virtuelle qui fournissait une technologie pour diffuser des événements pour les casques VR. À l’époque, ni NextVR ni Apple n’avaient officialisé cette acquisition.

Mais aujourd’hui, l’information est officielle. Comme le rapportent nos confrères de The Verge, Apple a confirmé l’acquisition, mais ne fait aucun commentaire à ce sujet. « Apple achète de temps en temps de petites sociétés technologiques, et nous ne discutons généralement pas de notre objectif ou de nos plans », a indiqué un représentant de la firme.

Le site de NextVR a été modifié. Et s’il n’y a pas mention d’Apple, celui-ci indique désormais que l’entreprise va dans une nouvelle direction : « Merci à nos partenaires et fans du monde entier pour le rôle que vous avez joué dans la construction de cette formidable plate-forme d’expériences sportives, musicales et de divertissement en réalité virtuelle. »

AR ou VR ?

Pour le moment, on ne sait donc pas comment les employés et les technologies de NextVR pourront aider Apple à concrétiser ses plans. Certains médias pensent que la firme de Cupertino pourrait utiliser le savoir-faire de cette startup pour se lancer dans la diffusion d’événement.

Mais il est aussi possible qu’Apple s’intéresse à NextVR non pas pour son expérience dans la réalité virtuelle, mais pour des technologies qui pourraient utiles à ses projets dans la réalité augmentée. Comme nous l’avons évoqué à plusieurs reprises, la réalité augmentée intéresse plus Apple que la réalité virtuelle.

Au mois d’avril, 9to5Mac indiquait que NextVR aurait conçu une technologie pour améliorer les flux vidéo. Et ce serait grâce à cette technologie que la startup peut diffuser du contenu en réalité virtuelle d’événements. Et celle-ci pourrait aider Apple à développer ses futures lunettes de réalité augmentée.

Notons que pour le moment, la firme de Cupertino n’a pas encore annoncé le développement de lunettes AR. Néanmoins, quelques brevets indiquent que les ingénieurs d’Apple y réfléchissent. Par ailleurs, récemment, l’analyste Ming Chi Kuo a indiqué que les lunettes de réalité augmentée d’Apple n’arriveraient pas avant 2022. Mais en attendant, Apple propose déjà de la réalité augmentée sur ses iPhone et ses iPad, via ARKit. Et le dernier iPad Pro bénéficie d’un capteur spécial, le scanner LiDAR, qui permet d’avoir plus de précision sur les applications en réalité augmentée.