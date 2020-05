Les lunettes de réalité augmentées d’Apple n’arriveraient pas avant 2022

La réalité augmentée est aujourd’hui l’une des technologies qui intéressent le plus Apple. Néanmoins, pour le moment, la firme de Cupertino n’utilise celle-ci que sur les iPhone et sur les iPad, via ARKit. Et pour le moment, on ne sait pas quand Apple va sortir ses premières lunettes de réalité augmentée.

Mais d’après une nouvelle note qui aurait été rédigée par l’analyste Ming Chi Kuo, d’après nos confrères de 9to5Mac, il est possible que ces lunettes AR d’Apple n’arrivent que dans deux ans. Dans cette note, l’analyste indiquerait en effet que le produit sera lancé en 2022 « au plus tôt ». Cela semble converger avec une autre rumeur d’après laquelle Apple lancera ses lunettes en 2023.

En tout cas, ce qui est clair, c’est que lorsqu’Apple lancera ses lunettes de réalité augmentée, il pourrait s’agir d’un produit phare. En effet, Tim Cook, le patron de la firme de Cupertino, mise énormément sur la réalité augmentée. En janvier, lors d’un déplacement en Irlande, il lui a été demandé à Cook de citer les plus importants développements dans le monde de la tech pour les 10 prochaines années. Et le CEO d’Apple a cité la réalité augmentée, estimant que cette technologie pourrait « imprégner nos vies entières ».

Récemment, Apple a lancé deux nouveaux iPad Pro. Et l’un des atouts de ces nouveaux modèles est le scanner LiDAR, un capteur 3D qui permet d’avoir plus de précision sur les applications en réalité augmentée.

Deux nouveaux iPad seraient également dans les tuyaux

En attendant les lunettes de réalité augmentée qui n’arriveraient pas avant 2022, Apple devrait sortir de nouveaux iPad dans un futur plus proche. En effet, la même note de Ming Chi Kuo indiquerait qu’Apple devrait lancer un nouvel iPad 10,8 pouces au second semestre 2020. Et en 2021, la firme de Cupertino lancerait un nouvel iPad mini 8,5 pouces ou 9 pouces. Ces deux iPad devraient se positionner comme des tablettes abordables, mais performantes. Comme l’iPhone SE, ces deux appareils auraient des fiches techniques moyennes ou même modestes, mais embarqueraient des processeurs d’appareils haut de gamme qui garantissent de bonnes performances.

Mais bien entendu, pour le moment, il ne s’agit que de rumeurs. Et de ce fait, toutes ces informations sont encore à considérer avec une extrême prudence.