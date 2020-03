Apple développerait une nouvelle application fitness

Cette semaine, nous avons vu une série de fuites et de rumeurs concernant les nouveautés qui pourraient arriver dans l’écosystème d’Apple circuler sur la toile. Dans un précédent article, nous avons par exemple relayé une rumeur selon laquelle Apple s’apprête à proposer une prise en charge complète des souris et des pavés tactiles sur l’iPad, ainsi que quelques améliorations d’iMessage sur iOS 14 et sur macOS.

Et parmi ces nouveautés qu’Apple prépare pour son écosystème, il y aurait également une nouvelle application fitness, dont le nom de code serait « Seymour ».

Le développement de cette app a été évoqué dans un article publié il y a quelques jours par le site MacRumours. Et aujourd’hui, ces informations sont corroborées par un article de CNBC.

En substance, Seymour serait une app pour l’iPhone et l’iPad (ainsi qu’Apple TV, d’après MacRumours), qui guidera les utilisateurs qui souhaitent faire de l’exercice.

La santé et l’exercice, une priorité pour Apple ?

Le site MacRumours avait expliqué que cette application devrait permettre aux utilisateurs de télécharger des vidéos pour avoir des consignes pour les exercices physiques. Et celle-ci pourrait couvrir un certain nombre d’activités, dont « la course en intérieur, le cyclisme, l’aviron, les étirements, l’entraînement de base, la musculation, la marche en plein air, la danse et le yoga. »

De son côté, CNBC ajoute que cette initiative serait celle de Jay Blahnik, un instructeur en conditionnement physique qui a rejoint Apple en 2013.

Bien entendu, pour le moment, cette information n’est pas encore officielle et celle-ci doit donc être considérée avec une extrême prudence.

Néanmoins, il est à noter que depuis quelques années, la santé et le suivi des exercices physiques font partie des domaines les plus importants pour Apple (en particulier pour le développement de l’Apple Watch).

Au mois de janvier, Apple a présenté un programme pour rendre l’utilisation de l’Apple Watch plus interactive avec les machines à la salle de sport.

Fin 2019, Tim Cook avait déclaré que la plus grande contribution d’Apple à l’Humanité sera dans le domaine de la santé.

Pour rappel, l’Apple Watch inclut un capteur ECG, qui peut sauver des vies lorsque celui-ci détecte à temps des troubles cardiaques.

Et bientôt, Apple pourrait également y intégrer une fonctionnalité de détection du taux d’oxygène dans le sang.