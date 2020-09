Keynote : Apple Watch Series 6 et Watch SE annoncées, disponibles vendredi

Apple présente en grande pompe sa nouvelle montre connectée édition 2020, l’Apple Watch Series 6, avec l’arrivée d’un nouveau capteur pour mesurer le taux d’oxygène dans le sang, la présence du suivi de sommeil, de nouveaux bracelets et de nouveaux affichages de cadrans. En guise de surprise – bien qu’attendue – Apple dévoile également une toute nouvelle montre moins chère, l’Apple Watch SE.

Apple Watch S6 au meilleur prix Prix de base : 429 € Apple 429 € Consultez l'offre

C’est à l’occasion de son keynote, aussi appelé Apple Event (suivez la conférence en direct avec l’ensemble des annonces du keynote ici) que la firme de Cupertino vient d’officialiser sa nouvelle montre. En parallèle à celles-ci, Apple met à jour son application avec Fitness+. Il s’agit d’un tout nouveau service dans la gamme d’Apple (disponible via la nouvelle formule Apple One), et propose ainsi plusieurs sports comme Yoga, vélo, danse, musculation, Hit, rameur, tapis…

Une toute nouvelle Apple Watch Series 6

Pour rappel, Apple commercialise l’Apple Watch Series 5 depuis un an, sur laquelle plusieurs nouveautés logiciel étaient introduites. Always On, par exemple, permettait enfin avec watchOS 6 de pouvoir conserver un écran de veille, avec la possibilité de lire l’heure sans avoir à déverrouiller la montre. La montre inaugurait également la possibilité de télécharger des applications de l’App Store sans passer par l’iPhone. Enfin, le stockage passait de 16 à 32 Go.

Les caractéristiques techniques de la nouvelles Apple Watch Series 6 se résument par un boîtier toujours disponible en 40 ou 44 mm, avec un écran OLED de 1,57 ou 1,78 pouces. L’espace de stockage est certainement de 32 Go, comme pour le modèle précédent. En revanche, dans les nouveautés, Apple intègre sa nouvelle puce, l’Apple S6, pour supporter de façon native watchOS 7. Selon la marque, la puce permet des capacités 20 % plus rapides que la Series 5. L’architecture de la puce se base sur le processeur A13 équipant les iPhone 11.

Pour cette nouvelle édition 2020 de l’Apple Watch, on s’attendait à voir arriver un tout nouveau capteur en plus de l’ECG (pour les électrocardiogramme). Et ce fut bien le cas : un capteur d’oxygène fait son arrivée pour prévenir des maladies et insuffisances respiratoires. Grâce à watchOS 7, le suivi de sommeil est également disponible. Grâce au contrôle de l’oxygène dans le sang, la nouvelle Apple Watch Series 6 sera aussi capable de prévenir de l’apnée du sommeil. Un problème qui est bien plus fréquent qu’on ne le pense et qui peut mener à des difficultés plus grave que de simples fatigues au réveil.

Parmi les autres nouveautés grâce à watchOS 7, Apple ajoute une plus large plage de personnalisation des cadrans pour configurer un affichage comme bon nous semble. Les affichages sont nombreux, comme vous pouvez le voir ci-dessus. Toujours du côté de l’affichage, Always On, la fonctionnalité permettant de garder l’écran allumé en réduisant la luminosité et le taux de rafraîchissement (de 60 à 1 Hz) s’améliore sur la dernière Apple Watch.

Enfin, du côté de l’esthétique, Apple ajoute de nouveaux bracelets. Cette année, la marque a choisi le bleu comme couleur fétiche, après le vert de l’an passé sur l’iPhone 11 Pro. La nouvelle Apple Watch Series 6 se dote donc d’un tout nouveau coloris.

Les Apple Watch se dotent également de nouveaux bracelets. Ces derniers, comme on peut le voir ci-dessus, sont disponibles sans attaches. Apple les baptise les « Solo loop », et ils plairont aux enfants comme aux parents par leur aspect pratique.

#AppleEvent : de nouveaux bracelets (« solo loop ») sans boucle et dans tous les formats. Lequel est votre préféré ? #applewatchseries6 pic.twitter.com/pp4bQnaz8o — Presse-citron (@pressecitron) September 15, 2020

Apple Watch SE, un deuxième modèle moins cher

Cette année, il y aura bien deux montres connectées différentes chez Apple. La marque lance l’Apple Watch SE, un modèle plus accessible et qui reprend la puce S5 disponible sur l’Apple Watch Series 5 de l’an passé. Apple dit qu’elle est trois fois plus rapide que l’Apple Watch 3, pour un prix bien plus intéressant que l’Apple Watch Series 6. Bien évidemment, on y retrouve pas la même dotation d’équipements. Mais pour un produit se voulant comme une extension du smartphone, de nombreuses personnes seront déjà clients.

Prix et disponibilités

Parlon maintenant des prix, dévoilés aujourd’hui, avec une très bonne nouvelle : Apple annonce son Apple Watch Series 6 à partir de 429 € contre 449 € pour le précédent modèle. Le prix de l’Apple Watch SE sera de 299 €. Les deux modèles seront disponibles dès vendredi mais les commandes sont ouvertes dès maintenant. Plus de précisions à venir sur les prix des versions cellulaires et ceux des différents bracelets.

Le catalogue Apple en termes de montres connectées est ainsi renouvelé de deux nouvelles montres cette années. On pourrait en revanche s’offrir encore et toujours l’Apple Watch Series 3 comme l’a annoncé Apple lors de son keynote. Il s’agira d’un autre entrée de gamme alors que son prix s’affiche à 219 euros.

Apple Watch S6 au meilleur prix Prix de base : 429 € Apple 429 € Consultez l'offre

Apple Watch SE au meilleur prix Prix de base : 299 € Apple 299 € Consultez l'offre