Apple dévoile le Mac Pro, un ordinateur design, puissant… et (très) cher

À l’occasion de la Worldwide Developers Conference (WWDC) qui se tenait hier, Apple a dévoilé le Mac Pro, un nouvel ordinateur qui succède au modèle précédent dévoilé il y a six ans. Voici ce qu’il faut savoir sur le nouvel appareil de la marque à la pomme.

Le Mac Pro… Et le nouvel écran Pro Display XDR

Le premier élément à noter est le changement de design du nouveau Mac Pro d’Apple, qui abandonne effectivement l’aspect cylindrique du précédent modèle dévoilé en 2013. Désormais, l’ordinateur adopte un design rectangulaire qui rappelle les ordinateurs de bureau plus traditionnels. Il est équipé de quatre pieds et de deux poignées, ainsi que de deux grilles disposées sur les côtés de l’appareil.

Avec ce nouveau design, Apple montre également qu’elle a écouté les critiques des utilisateurs, qui réclamaient que le nouvel ordinateur de la marque à la pomme dispose d’une configuration beaucoup plus modulaire que son prédécesseur. Avec le Mac Pro, tous les composants sont donc accessibles.

Néanmoins, ce design a aussi valu quelques critiques à Apple, puisque de nombreux internautes n’ont eu de cesse de comparer le nouveau Mac Pro à… une râpe à fromage.

WOW Love the new Mac Pro!!1! pic.twitter.com/3Yz8G1q8yd — Thomas Fuchs (ret.) 🌵 (@thomasfuchs) June 3, 2019

En termes de caractéristiques, le Mac Pro dévoilé par Apple hier embarque 32 Go à 1,5 To de RAM, 256 Go à 4 To de stockage SSD pour un processeur Intel Xeon de 8, 12, 16, 24 ou 28 cœurs. Pour ce qui est de la connectique, le Mac Pro se dote de deux ports Ethernet 10G, deux ports Thunderbolt 3 ainsi qu’une alimentation de 140 Watts.

L’ordinateur d’Apple peut également s’équiper de 4 GPU, dont l’AMD Radeon Pro 580X, la Radeon Pro Vega II ou la Radeon Pro Vega II Duo. Il est également possible de bénéficier d’AfterBurner, un module qui permet de diffuser pas moins de 12 flux vidéo en 4K ou 3 flux vidéo en 8K en même temps.

Compte tenu de sa puissance, le Mac Pro d’Apple se destine très logiquement à un public professionnel, comme son nom l’indique, qu’il s’agisse de personnes travaillant dans le milieu de la musique, du cinéma ou de la vidéo. En termes de prix, les adeptes du nouvel ordinateur devront débourser pas moins de 5 999 euros au minimum pour s’offrir le Mac Pro d’Apple.

Le Mac Pro d’Apple s’accompagne d’un nouvel écran baptisé le Pro Display XDR. Celui-ci reprend le design de l’ordinateur et se dote d’une dalle LCD Retina 6K de 32 pouces pour une définition de 6016×3384 pixels. Avec ses 9 millimètres de bordure, il sera commercialisé à 4 999 dollars pour la finition brillante et 5 999 dollars pour la finition mate.