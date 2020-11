Apple devrait proposer de nouveaux designs pour les Mac en 2021

Ce mois de novembre, Apple a présenté ses premiers ordinateurs utilisant un processeur Apple Silicon à la place des processeurs Intel : un Mac mini, un iPad Air et un iPad Pro. Ces trois machines utilisent le processeur M1 conçu par Apple et basés sur les technologies d’Arm, grâce auquel il est possible de profiter d’importants gains de performances, mais aussi d’efficacité énergétique.

S’il y a eu un changement majeur sous le capot, ces trois nouveaux Mac sont quasiment identiques aux modèles précédent, vu de l’extérieur. Mais la bonne nouvelle, c’est que la firme de Cupertino aurait aussi l’intention de proposer de nouveaux designs pour ses prochains Mac équipés de puces Apple Silicon, en 2021.

C’est en tout cas ce qui est suggéré par un article publié cette semaine par nos confrères de MacRumours. Le site relaie une note qui aurait été publiée par l’analyste Ming Chi Kuo, et qui indique que l’année prochaine, les nouveaux MacBook utilisant des puces Apple Silicon auront un nouveau design, sans préciser.

Sinon, la même source avait précédemment indiqué qu’Apple devrait lancer des MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces en 2021. D’autres sources suggèrent qu’Apple pourrait lancer un nouveau iMac 24 pouces, ains d’une version plus petite du Mac Pro.

Mais bien entendu, pour le moment, ces informations ne sont pas officielles et doivent de ce fait être considérées avec une extrême prudence.

Intel vers Apple Silicon : une transition qui durera deux ans

Aujourd’hui, l’ambition d’Apple est claire : la firme de Cupertino veut utiliser ses propres processeurs. Cependant, les Mac avec processeurs Intel ne disparaîtront pas immédiatement. Et Apple a prévu une transition qui pourrait durer deux ans.

Sinon, sur le plan logiciel, Apple semble avoir fait un excellent travail pour s’assurer que vous ayez accès à vos applications préférées, que vous utilisiez un ordinateur avec un processeur Intel, ou l’un des nouveaux Mac équipés d’une puce Apple Silicon.

La firme propose un nouveau format, appelé application universelle, qui inclut une version optimisée pour les processeurs Intel et une autre version pour les processeurs Apple Silicon. Et pour les applications qui n’ont pas été optimisées pour les processeurs Apple Silicon, la firme de Cupertino propose également l’émulateur Rosetta 2.

Cependant, malgré les efforts d’Apple, il est toujours possible que vous rencontriez des problèmes de compatibilité. Aussi, pour vous aider à vérifier si les applications dont vous avez besoin pourront se lancer sur les ordinateurs avec processeur Apple Silicon, un développeur à créer une base de données qu’il a publiée sur un site web.

Sinon, on notera que récemment, Apple a déclaré que si Microsoft le souhaitait, ses nouveaux Mac pourraient lancer nativement la version Arm du système d’exploitation Windows 10. Et Linus Torvalds, le développeur du noyau Linux, a exprimé son intérêt pour ces nouvelles machines, et indique qu’il aimerait bien voir Linux fonctionner sur celles-ci.