Apple donne 10 millions de dollars pour aider à la fabrication de kits de prélèvement

Alors que la pandémie de coronavirus sévit dans de nombreux pays depuis le début de l’année en cours, plusieurs entreprises multiplient les initiatives afin d’aider la lutte contre le virus. C’est le cas d’Apple, qui a lancé plusieurs projets dans cet objectif.

Apple multiplie les initiatives

Hier, la société américaine a fait savoir qu’elle faisait don de 10 millions de dollars à COPAN Diagnostics, un montant que l’entreprise utilisera pour fabriquer des kits de prélèvement d’échantillons. Avec ce don, Apple permet à cette dernière d’ouvrir une nouvelle usine et d’embaucher plus de 50 personnes en Californie. COPAN Diagnostics devrait également être en mesure d’augmenter la production des kits en passant de plusieurs milliers à plus d’un million par semaine d’ici début juillet.

Actuellement, plus de 200 000 américains sont testés chaque jour, un nombre qui pourra, on l’espère, augmenter grâce à l’entreprise à laquelle Apple a fait un don et aux autres acteurs.

Certaines des équipes d’Apple devraient également travailler main dans la main avec COPAN Diagnostics autour de la création de nouveaux équipements de production.

À ce sujet, Jeff Williams, directeur des opérations au sein de l’entreprise américaine, a confié : « COPAN est l’une des entreprises les plus innovantes au monde de kits de prélèvement d’échantillons pour les tests COVID-19, et nous sommes ravis de travailler en partenariat avec eux afin qu’ils puissent se développer alors que nous travaillons pour résoudre ce problème critique pour notre nation. Je ne pourrais pas être plus fier de nos équipes pour avoir mis toute leur énergie, leur passion et leur esprit innovant au service de la réponse contre le COVID-19 dans le pays ».

En parallèle, Apple a produit et expédié plus de 30 millions de masques et 10 millions de visières aux soignants au cours de ses dernières semaines. La marque à la pomme s’est aussi associée avec Google afin de mettre en place une application de traçage numérique, un projet qui fait d’ailleurs actuellement débat en France.