StopCovid : l’application devrait finalement être prête le 2 juin

Cela devait être l’un des instruments phares déployés par le gouvernement dans le cadre du déconfinement. StopCovid est censé prévenir les personnes ayant été à proximité d’individus infectés par le COVID-19. L’application ne sera pourtant pas disponible la semaine prochaine comme c’était pourtant prévu.

Cédric O, le secrétaire d’État au Numérique, a dévoilé aujourd’hui un calendrier plus précis. L’app entrera en phase de test à partir du 11 mai. La semaine du 25 mai permettra à l’Assemblé nationale de débattre et de voter sur l’utilisation de cette technique de suivi des contacts. Enfin, elle devrait être disponible sur la base du volontariat à compter du 2 juin prochain.

Ce retard s’explique notamment par des difficultés rencontrés avec les iPhone. Cet outil dépendra en effet beaucoup des systèmes d’exploitation mobiles de Google et d’Apple, or, il y a un soucis avec iOS. Dans le détail, ce dernier empêcherait la localisation par Bluetooth lorsque l’application tourne en arrière fond et bloque donc en grande partie le fonctionnement du suivi de StopCovid. Ces mesures sont nécessaires en temps normal afin de protéger la confidentialité des utilisateurs, mais le gouvernement français a demandé à Apple des évolutions pour permettre à son application de fonctionner correctement. Une requête rejetée par l’entreprise qui ne souhaite pas modifier ses paramètres.

Un vrai différend avec Apple

Interrogé ce matin par nos confrères de BFM Business, Cédric O s’est montré assez remonté contre la firme de Cupertino :

Apple aurait pu nous aider à faire en sorte que cela marche encore mieux sur les iPhone. Ils n’ont pas souhaité le faire, pour une raison d’ailleurs que je ne m’explique guère. Je pense que c’est regrettable que dans un moment (…) où chacun est mobilisé pour lutter contre l’épidémie, qu’une grande entreprise qui, quelque part, ne s’est jamais aussi bien portée en terme économique, n’aide pas un gouvernement à lutter contre la crise. Il faudra s’en souvenir le moment venu.

La solution proposée par Apple et Google ne nous convient pas en termes de protection de la vie privée et de maîtrise du système de santé. #StopCovid pic.twitter.com/zw7uj4MmiQ — Cédric O (@cedric_o) May 5, 2020

Le secrétaire d’état a également expliqué les raisons pour lesquelles la France n’utilisera pas l’interface de programmation commune créée par les deux géants de la Tech. « Il y a effectivement la solution proposée par Apple et Google qui pose selon nous un certain nombre de problèmes en terme de protection de la vie privée et en terme d’interconnexion avec le système de santé », regrette-t-il.

Pour autant, il n’y aurait selon lui aucune crainte à avoir et l’application devrait fonctionner de manière « très satisfaisante » sur l’ensemble des téléphones. On jugera sur pièce StopCovid mais il est indéniable que ce différent entre Apple et le gouvernement français a considérablement compliqué les choses.