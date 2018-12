Pour s’émanciper, Apple construirait son propre modem pour iPhone

Selon un article de The Information publié le 12 décembre, Apple s’attellerait sérieusement à la création d’un modem destiné à ses iPhone, mais aussi peut-être ses Mac. De cette façon, elle pourrait se détacher des fabricants Intel et Qualcomm, sachant que sa relation avec ce dernier est loin d’être au beau fixe.

Apple veut prendre son indépendance

The Information rapporte qu’Apple a récemment partagé une offre d’emploi qui ne laisse que peu de doute sur ses futurs projets. En effet, l’entreprise américaine serait actuellement à la recherche d’un ingénieur spécialisé dans les architectures de modem cellulaire. De la même façon, le média américain indique avoir eu la confirmation du projet par une source proche du dossier. Néanmoins, il est encore difficile de déterminer la date à laquelle un tel modem pourrait voir le jour, sachant qu’Apple prendra certainement la décision d’attendre que les produits fonctionnent le mieux possible avant le lancement.

La création d’un tel modem lui permettrait donc de prendre son indépendance vis-à-vis d’Intel et Qualcomm, deux entreprises avec lesquelles elle est toujours liée depuis le début de la conception de ses appareils. Néanmoins, cela fait plusieurs années que sa relation avec Qualcomm se détériore, si bien que ce dernier a attaqué Apple en justice, jugeant que celle-ci avait violé plusieurs de ses brevets. L’affaire a été portée devant un tribunal de Chine, lieu où la justice a décidé que l’entreprise américaine ne pourrait plus vendre certains de ses iPhone, car elle aurait outrepassé deux brevets. Malgré l’interdiction à la vente des iPhone 6, 6S, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus et X, il semblerait que les Apple Store du pays continuent de vendre les smartphones griffés par le logo de l’entreprise américaine.

De plus, Apple travaille à la conception de ses propres puces depuis des années, voyant là l’occasion de se différencier des smartphones Android, ce qui pourrait constituer un autre élément déclencheur au fait qu’elle travaille à concevoir son propre modem.

Source