Apple a du mal à cacher ses projets dans la réalité augmentée

Cela n’est un secret pour personne. Tim Cook, le patron d’Apple, s’intéresse énormément à la réalité augmentée. Actuellement, la firme de Cupertino propose déjà ARKit, un outil qui permet aux développeurs d’applications iOS de créer des expériences de réalité augmentée utilisant la caméra de l’iPhone ou de l’iPad, comme sur Pokémon Go.

Des rumeurs suggèrent également depuis quelques mois qu’Apple développe actuellement des lunettes de réalité augmentée similaires aux Google Glass et aux Hololens de Microsoft, mais qui pourraient fonctionner avec l’iPhone, comme une sorte d’accessoire.

Aujourd’hui, cela se précise ou se confirme presque. En effet, après la présentation de l’iPhone 11 par Apple, le développeur iOS Troughton-Smith a découvert des informations sur les projets de la firme de la réalité augmentée dans le code d’iOS 13 GM (la version Golden Master est une version qu’Apple envoie aux développeurs).

The iOS 13 GM also comes with a readme file (!) for how employees can run Stereo AR apps on an iPhone when you don't have access to Apple's headset 😳 pic.twitter.com/SeZEHW8p0S

— Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) September 10, 2019