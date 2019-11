Apple espèrerait vendre plus de 100 millions d’iPhone 5G en 2020

Cette année, de nombreux constructeurs, pour ne citer que Samsung et Xiaomi, ont lancé leurs premiers smartphones 5G. Apple, de son côté, n’a pas encore de modèle 5G. Mais la firme devrait commencer à utiliser cette technologie l’année prochaine, grâce à l’entente entre celle-ci et Qualcomm, qui fournira les modems.

Et visiblement, Apple s’attend à ce que ses ventes explosent l’année prochaine grâce à la 5G.

D’après un article de Digitimes, qui est relayé par 9to5Mac, le constructeur aurait indiqué à ses fournisseurs qu’il prévoit de dépasser les 100 millions de commandes pour les prochains iPhone, en 2020.

Cette année, la firme s’attendrait à écouler 80 millions d’iPhone 11, d’iPhone 11 Pro et d’iPhone 11 Pro Max. De ce fait, la hausse qui serait prévue en 2020 grâce aux modèles 5G pourrait être significative.

2020, l’année de la 5G ?

En tout cas, Apple n’est pas le seul constructeur qui compte sur la 5G pour doper les ventes. Xiaomi indique avoir observé une forte demande pour les appareils 5G cette année, et envisage de lancer une dizaine de nouveaux modèles supportant cette technologie l’année prochaine.

Ce qui semble certain aujourd’hui, c’est que le déploiement de la 5G se fera plus rapidement que celui de la 4G. Et Apple pourrait même être le leader des smartphones 5G pendant une courte période.

Du moins, c’est ce qu’a récemment suggéré une étude de Strategy Analytics. D’après celle-ci, il suffirait qu’Apple garde son taux de renouvellement actuel pour qu’après le lancement de l’iPhone 12 et de ses variantes, la firme de Cupertino devienne le leader mondial de la 5G.

Cependant, Ken Hyers, directeur chez Strategy Analytics, précise : « À plus long terme, Samsung regagnera la couronne de la 5G. Alors que de plus en plus de marchés passent à la 5G, Samsung concevra la majeure partie de cette part en raison de sa domination du marché global des smartphones et de son portefeuille plus étendu d’appareils 5G sur plusieurs gammes de prix. »