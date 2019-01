Apple est-il encore en train de baisser sa production d’iPhone ?

Selon un article du quotidien Nikkei publié le 9 janvier, Apple serait effectivement en train de revoir la production de ses iPhone à la baisse, comme elle l’avait fait y quelques mois. Cette décision serait due à ses relations avec la Chine.

Apple fait-il aussi face aux conséquences de sa politique des prix ?

En effet, les relations de la Chine et des États-Unis ne sont pas au beau fixe depuis plusieurs mois maintenant, pour ne pas dire que les deux pays se livrent une guerre commerciale. Chacun après l’autre, ils augmentent respectivement les taxes douanières, si bien qu’Apple semble en payer le prix fort.

Ce manque de demandes venu de Chine aurait donc obligé Apple à abaisser les productions de ses smartphones, une décision qui impacterait non seulement les derniers smartphones comme l’iPhone XS et XS Max, mais également tous les autres modèles de l’entreprise. Plutôt que d’en produire 47 à 48 millions sur le trimestre, les chiffres seraient donc beaucoup plus proches des 40 à 43 millions.

Il est intéressant de rappeler que les derniers iPhone ne semblent pas remporter le succès escompté par Apple, même pour le XR que la firme présentait pourtant comme son nouveau smartphone entrée de gamme. Pour rappel, le téléphone se vend tout de même initialement à partir de 855 euros, bien loin des smartphones entrée de gamme et accessibles que proposent d’autres marques chinoises comme Xiaomi ou Huawei, dont le succès en Chine est beaucoup plus marquant. L’an dernier, c’est justement Huawei qui a dépassé Apple pour devenir le numéro deux mondial du marché des smartphones derrière Samsung.

De plus, Apple a fait part de résultats trimestriels plus bas que prévu, ce qui entraîné une chute en Bourse qui n’avait jamais eu une telle ampleur jusqu’ici, soit près de 40%. À tel point que la firme a perdu son statut d’entreprise la plus valorisée au monde pour passer derrière Amazon et Google.

