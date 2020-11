Apple et Google rejoignent Next G Alliance pour préparer la 6G

Lors de la présentation de l’iPhone 12 et de l’ensemble de sa gamme le 13 octobre dernier, Tim Cook a (lourdement) insisté sur la compatibilité de ces nouveaux iPhone avec la toute nouvelle technologie 5 G. Le nouveau Pixel de Google est lui aussi compatible avec cette fameuse 5G qui fait tant parler d’elle ces derniers mois. Même si cela peut paraître difficile à croire, les deux géants du Tech, Apple et Google pensent déjà à l’avenir. L’avenir lointain même vu qu’ils voient une décennie devant eux en rejoignant le Next G Alliance. Ce groupe commercial construit sur le continent de l’Oncle Sam prévoit de se réunir une première fois la semaine prochaine pour parler de la… 6G !

Effectivement cette nouvelle technologie va commencer à faire parler d’elle à mesure que la 5G devient une réalité pour beaucoup d’entre nous. La 6G devrait arriver sur Terre à l’horizon de l’an 2030, et elle devrait écraser les résultats de la 5G. Annoncée de 100 à 500 fois plus rapide que la 5G, qui est elle-même 100 fois plus rapide que les 4 G que nous utilisons aujourd’hui, la 6G devrait être une révolution tout aussi grande que la 5G ne le sera dans les années à venir.

Objectif : une 6G américaine dominante

Afin de bien préparer son déploiement sur le continent américain, Apple et Google ont donc rejoint le Next G Alliance. Le groupe sera dirigé par l’ATIS (Alliance for Telecommunications Industry Solutions). L’objectif est clair, ne pas reproduire le capharnaüm du lancement des 5 G et conserver un leadership américain dans le déploiement de cette technologie.

Mais l’Oncle Sam n’est pas le seul à réfléchir à la 6G, et la Chine semble déjà avoir pris une longueur d’avance dans le développement de cette nouvelle technologie de communications. En effet, l’empire du Milieu a déjà envoyé un satellite dans l’espace afin de procéder à de premiers teste te meures des capacités de cette technologie qui s’annonce révolutionnaire.

Si le développement de cette technologie devient à être radicalement différent entre la méthode chinoise et américaine, îlets possibles que les deux modèles ne puissent pas communiquer entre eux. Il existerait alors des téléphones compatibles avec la 6G chinoise et d’autres avec la 6G américaine. Une solution qu’Apple et Google en tant que constructeur de smartphone voudra éviter à tout prix.