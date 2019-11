La 5G est à peine lancée que la Chine travaille déjà sur la 6G

Si la 5G est officiellement disponible dans certains pays comme la Corée du Sud ou certaines villes des États-Unis, elle devrait débarquer en France fin 2019, début 2020. Quoi qu’il en soit, le réseau 5G est loin d’être accessible pour tous, faut-il encore que tous les smartphones soient compatibles. Dernièrement on évoquait le fait qu’Apple prévoit de sortir son iPhone 5G avec de nombreuses nouveautés dès l’année prochaine.

Cependant, la Chine ne semble pas vivre dans le même monde, l’Empire du Milieu serait en train de mener des recherches afin de développer la 6G. Plusieurs ministres et autres instituts de recherche se sont réunis cette semaine à l’occasion d’une réunion de lancement pour créer un groupe national de recherche et développement technologique 6G, selon un rapport publié par le ministère chinois de la Science et de la Technologie dans Science and Technology Daily.

Cette année les pays du monde entier se sont empressés de déployer le réseau 5G de nouvelle génération, capable de fournir des vitesses de transmission de données 20 fois plus rapides que les réseaux 4G. Si les États-Unis et la Chine étaient en guerre pour savoir qui commercialiserait la 5G en premier, c’est finalement la Corée du Sud qui a devancé ces deux puissances mondiales. C’est d’ailleurs pour cela que les États-Unis ont banni Huawei du pays, par crainte que l’entreprise chinoise puisse espionner l’avancée des recherches.

La première bataille a donc été un échec, que ce soit pour la Chine comme pour les États-Unis. En février, le président Donald Trump a tweeté qu’il voulait déployer la technologie 6G aux États-Unis dès que possible, poussant les entreprises américaines à intensifier leurs efforts.

Toutefois, il semblerait que la Chine soit à présent favorite. Pékin a décidé de donner le coup d’envoi de la recherche sur la 6G quelques jours après que les trois premiers opérateurs de télécommunications du pays ont déployé la 5G à l’échelle nationale. Concernant la France, la 5G n’est toujours pas déployée à l’échelle nationale, le réseau devrait s’étendre de plus en plus début 2020.