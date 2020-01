Apple et Netflix seraient parmi les acquéreurs potentiels des studios MGM

Le service de streaming de Netfix s’est construit grâce aux contenus d’autres entreprises pour lesquels le SVOD a acquis les droits de diffusions. Mais petit à petit, la plateforme de streaming a rempli son catalogue de contenus originaux. Et alors que la bataille fait rage avec l’arrivée de nouveaux concurrents comme Disney, HBO, ou NBCUNiversal, il devient encore plus primordial pour Netflix d’avoir plus de contenus qui lui appartiennent.

Et si, afin de muscler ce catalogue, Netflix faisait l’acquisition des mythiques studios MGM (ou Metro-Goldwyn-Mayer) ? Actuellement, cette possibilité ne serait pas à exclure.

En effet, dans un article publié il y a quelques jours, CNBC indique que les « hedge funds » qui ont racheté MGM en 2010, seraient maintenant prêts à revendre. Et des discussions préliminaires auraient été menées avec des entreprises potentiellement intéressées, dont Apple et Netflix, dans le but de jauger leurs intérêts pour une acquisition.

Apple ou Netflix pourraient-ils muscler leurs catalogues avec les contenus de MGM ?

Bien sûr, pour le moment, rien n’est certain. Mais en tout cas, en faisant l’acquisition de MGM, dont le catalogue vaudrait actuellement 10 milliards de dollars, Apple pourrait remplir Apple TV+ avec de nouveaux films et séries. Actuellement, le principal problème du nouveau service d’Apple est qu’il manque terriblement de contenus.

Netflix pourrait aussi utiliser ces contenus pour mieux contrer Disney+ qui, malgré le lancement récent, semble déjà être son principal concurrent. De plus, puisque d’anciens partenaires de Netflix (dont il diffusait les contenus) sont maintenant ses concurrents, certaines séries ont été retirées de la plateforme.

Pour rappel, MGM a été fondé en 1924 et son catalogue contient des franchises telles que James Bond ainsi que des séries populaires comme The Handmaid’s Tale ou Live PD.

MGM est aussi le propriétaire d’Epix, une chaîne de télévision payante aux États-Unis.