Apple sort iOS 12.1 avec Group FaceTime et le support du double-SIM

Avant d’inviter les possesseurs d’iPhone à mettre à jour leur appareil, Apple avait déjà testé certaines fonctionnalités dans les versions bêtas de ces dernières semaines et on les retrouve donc sans grande surprise.

Group FaceTime pour faire des appels vidéo à plusieurs

Parmi les fonctionnalités apportées à l’iPhone et à l’iPad les plus attendues, on retrouve en premier lieu la prise en charge de Group FaceTime qui vous permettra de discuter avec 32 personnes maximum avec une mise en avant à l’écran des personnes en train de parler et la possibilité pour chaque correspondant d’ajouter des filtres AR ou de se transformer en Memoji.

Cette fonctionnalité devait à l’origine sortir en même temps qu’iOS 12 mais Apple avait estimé avoir pris trop de retard pour lancer la fonction sans bug. On la retrouve donc avec cette nouvelle mise à jour, deux mois après.

En revanche, Group FaceTime ne concernerait que les téléphones à partir de l’iPhone 7 jusqu’aux modèles plus récents. Les iPad mini 2, iPad mini 3 et iPad Air n’embarqueraient également pas cette fonctionnalité. Une information qui reste à confirmer.

De nouveaux Emojis

Avec iOS 12.1, ce sont 70 nouveaux Emojis qui font leur apparition : super-héros, kangourou, tête frigorifiée, personnes chauves et rousses, nouveaux animaux, sports et nourritures… De quoi animer vos messages, d’autant plus que ces Emojis seront aussi proposés sur macOS et Apple Watch lors de leurs prochaines mises à jour.

Contrôle de la profondeur d’arrière-plan pour l’appareil photo

Les possesseurs d’iPhone XS, iPhone XS Max et iPhone XR pourront désormais régler le flou en arrière-plan en temps réel au moment de prendre une photo en mode portrait. Jusqu’à présent, il était seulement possible de faire l’ajustement après avoir pris la photo.

Le support du double-SIM

Le support du double-SIM permet aux propriétaires d’un iPhone XS, XS Max ou XR (ou des trois en même temps !) d’avoir deux forfaits sur un seul smartphone avec la nano-SIM et l’eSIM. Depuis les réglages des données cellulaires, il est donc possible de configurer une eSIM secondaire. En revanche, si la possibilité existe, aucun opérateur n’est compatible à l’heure actuelle même si Orange a annoncé travailler sur le sujet.

D’autres ajouts mineurs sont également au menu : la possibilité d’utiliser Face ID horizontalement sur les nouveaux iPad Pro, la synchronisation des Memojis entre un iPhone X et un iPad avec caméra TrueDepth via iCloud ou encore les boutons d’accès rapide au flash et à l’appareil photo sur l’écran verrouillé qui se manifestent désormais par un léger bruit lorsqu’on appuie dessus. On imagine que d’autres petites nouveautés sont à prévoir.