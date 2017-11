Apple : bientôt un iPhone… pliable ?

Selon un récent dépôt de brevet, Apple s’intéresserait de près à la technologie d’écran pliable, pour (peut-être) l’intégrer dans un futur iPhone.

Un iPhone pliable dans les cartons d’Apple ?

Il fait partie de notre quotidien depuis de longues années maintenant, et rend accro de nombreux utilisateurs, ce bon vieux smartphone tente perpétuellement de se renouveler, avec des terminaux toujours plus fins, dotés de dalles toujours plus larges… L’année 2017 a notamment été marquée par l’avènement des écrans au format 18:9 et du format « borderless » désormais très tendance. En 2019, la tendance pourrait être plus… flexible.

En effet, cela fait quelques années maintenant que le concept d’écran pliable fait son chemin chez les constructeurs, et certains ont effectué des démonstrations plutôt probantes sur divers salons high-tech. Des écrans flexibles qui seront à terme embarqués dans nos futurs smartphones. On sait notamment que Samsung travaille sur l’élaboration d’un tel terminal, mais il semblerait qu’Apple soit également sur les rangs.

En effet, si le géant de Cupertino a mis un peu de temps avant de lancer enfin son premier iPhone au ratio 18:9 (avec l’iPhone X), Apple a déposé un nouveau brevet concernant un appareil doté d’un écran flexible. Evidemment, un dépôt de brevet n’implique pas forcément l’arrivée sur le marché d’un produit correspondant, mais on peut néanmoins penser que le groupe de Cupertino s’intéresse de très près à cette nouvelle technologie, qui pourrait être intégrée dans un smartphone, une tablette, un ordinateur, une montre connectée…

Bien sûr, même si Apple semble sur le coup, il faudra certainement patienter (très) longtemps avant de voir débarquer sur le marché un produit à la pomme doté de cette technologie. Il est évident que la sphère Android sera la première à proposer un terminal doté d’un écran/design pliable, reste à savoir désormais quel sera le premier constructeur à s’engager dans cette nouvelle voie. On sait que Samsung est sur les rangs, avec un certain Galaxy X, mais LG, Huawei ou encore Oppo pourraient également dégainer assez rapidement. Le CES de Las Vegas, en janvier prochain, pourrait être l’occasion de faire la démonstration d’un smartphone de ce type. Patience donc.