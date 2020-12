Apple : le casque AirPods Max annoncé, disponible le 15 décembre

On pensait qu’Apple avait boudé 2020 quant à la présentation de son premier casque audio. Finalement, les « AirPods Max » viennent d’être présentés par la simple voie d’un communiqué de presse, et le store d’Apple l’affiche d’ores et déjà à la commande.

Ce nouveau produit dans la gamme devait au départ s’appeler « AirPods Studio », comme de nombreuses rumeurs l’avançaient. « Max » plutôt que « Studio », ils viendront compléter la gamme audio d’Apple qui se composait jusqu’alors d’écouteurs Bluetooth. Apple commercialisait également les casques Beats, mais ces derniers ont disparu du site depuis le mois de novembre et le keynote spécial Mac.

Les caractéristiques des AirPods Max

Apple annonce son nouveau casque audio équipé d’une technologie de réduction de bruit active. Sans surprise, la fonctionnalité est pilotée par la puce H1, présente également dans les AirPods Pro, et qui sera donc présente dans les deux oreillettes de ce casque supra-auriculaire.

Sur la partie technique toujours, la marque à la pomme rapporte avoir équipé les AirPods Max d’un haut-parleur de 40 mm de diamètre, une donnée dans la moyenne. L’autonomie est annoncée à 20 heures, sans plus de précision en fonction des modes d’écoute et pour les appels.

Pour pouvoir justifier de son prix et offrir un son de haute qualité, Apple continue de capitaliser sur le logiciel et indique un mode adaptatif de l’égaliseur, qui opère en fonction de la forme de notre tête, nos mouvements et les bruits environnants. Un mode transparence est aussi de mise, comme sur les AirPods Pro.

Design sobre, cinq coloris

En découvrant les images des nouveaux AirPods Max d’Apple, on ne pourra s’empêcher de voir une ressemblance avec la forme de l’Apple Watch, la smartwatch de la marque. Chaque oreillette du casque audio récupère un format sans angle et avec des boutons physiques. Ces derniers semblent être utilisés pour changer de mode (transparence, réduction de bruit) et pour régler le volume (via la petite molette).

Par contrainte technique et par nécessité d’époque, les écouteurs d’Apple ne disposent pas de boutons à l’ancienne. Cela pourrait soulever la critique quant au choix d’Apple à ne pas intégrer ses commandes plus discrètement sur les AirPods Max. D’ailleurs, pour la recharge, un port Lightning est préféré à un port USB-C, un vrai conflit générationnel.

Cinq coloris seront disponibles, à savoir Gris sidéral, Argent, Vert, Bleu ciel et Rose. Chaque teinte rappelle la proposition des nouveaux iPhone 12 et 12 Pro. Apple ne propose qu’une seule taille du casque audio, qui pourra être réglé pour chaque oreillette. Les coussins de celles-ci sont à mémoire de forme.

Prix et disponibilités des AirPods Max

Parlons maintenant des prix, dévoilés aujourd’hui : Apple annonce ses AirPods Max à partir de 629,00 €. Le casque est disponible à la commande depuis ce mardi 8 décembre et les livraisons débuteront le 15 décembre prochain.

À ce prix, les AirPods Max s’attirent déjà de nombreux commentaires. Beaucoup en attendent d’un niveau de qualité « Studio », là où Apple en a délaissé l’appellation.

Il est possible d’ajouter une gravure, comme c’est le cas sur le boîtier de recharge des AirPods et AirPods Pro. Au sujet des étuis de transport, une petite housse est livrée avec le casque audio. Celle-ci permet de recharger l’appareil, à une vitesse de recharge moins rapide pour préserver la durée de vie de la batterie.