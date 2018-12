Apple : voilà ce qu’apporte la mise à jour iOS 12.1.1

iOS migre en 12.1.1

Apple a lancé son nouvel iOS 12 en septembre dernier, pour accompagner ses nouveaux iPhone. Comme toujours, cette nouvelle version du logiciel mobile s’adresse également à de nombreux terminaux antérieurs, et Apple a peaufiné son iOS 12 au fil des semaines, avec diverses mises à jour. Aujourd’hui, c’est au tour de iOS 12.1.1 d’être déployé sur tous les terminaux compatibles.

Une mise à jour qui vise évidemment à corriger divers bugs et autres petits soucis, comme la mise à jour automatique des fuseaux horaires, une indisponibilité temporaire de la fonction Face ID ou encore un souci lié aux enregistrements du dictaphone sur iCloud.

Toutefois, cette nouvelle mise à jour apporte également son lot de nouveautés, notamment pour ceux qui disposent d’un nouvel iPhone Xs ou Xr. Le logiciel iOS 12.1.1 apporte ainsi la compatibilité dual SIM avec eSIM sur les trois nouveaux terminaux de la gamme iPhone X. L’iPhone Xr disose également d’un aperçu des notifications par toucher haptique.

Apple annonce également qu’il est désormais possible, pendant un appel Facetime, de basculer entre l’appareil photo arrière et la caméra frontale. Toujours durant un appel FaceTime, il est désormais possible de prendre des Live Photos. Apple annonce également une optimisation de la stabilité pour la dictée et VoiceOver.

Une mise à jour qui devrait dès à présent être disponible pour votre iPhone. Si cette dernière ne vous a pas été proposée automatiquement, il suffit de cliquer sur Réglages, Général et Mise à jour Logiciel. Cette dernière est évidemment gratuite, et nécessitera un téléchargement légèrement inférieur à 500 Mo.