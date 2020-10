Encore commercialisés, les iPhone 11, SE et Xr perdent leur chargeur

Pour cette fin d’année 2020, Apple a donc choisi de passer le cap, et de le passer totalement. Les adaptateurs de recharge, « autrefois » présents dans les emballages des smartphones, ne sont plus du tout disponibles, peu importe le modèle d’iPhone que l’on achète.

Lors de la présentation des iPhone 12, mini, Pro et Pro Max hier, Apple a précisé que l’iPhone Xr, l’iPhone 11 et l’iPhone SE faisaient toujours partie intégrante de la gamme. Sur l’Apple Store, il est possible de les acheter (l’iPhone 11 a d’ailleurs vu ses prix baisser). Mais ces derniers n’auront plus droit à leur chargeur.

Comment recharger son iPhone sans chargeur ?

Que reste-t-il donc pour recharger son iPhone ? Apple délivre dans l’emballage de ses appareils un simple câble Lightning vers USB type C. La société part du principe qu’il s’agit d’une aberration écologique que ses clients collectionnent des adaptateurs à chaque achat de smartphone.

Si vous avez donc un adaptateur avec un port USB-C, aucun problème. Sinon, il faudra soit recharger sur une prise USB-C directement, acheter un adaptateur, ou alors profiter de la recharge sans fil. Stratégiquement, Apple a fait fort en présentant pendant son keynote un socle de recharge sans fil MagSafe.

La France échappe à une seconde restriction

Pour le reste, les clients continueront à recevoir leur iPhone avec les écouteurs filaires d’Apple, les EarPods. Ou du moins, les clients français continueront à en être équipés. Car de la même manière, Apple a retiré ses écouteurs des emballages des différents iPhone commercialisés.

Face à une loi pour la protection face aux ondes, Apple ne pouvait pas suivre la même décision en France qui oblige les marques à pouvoir proposer une solution pour pouvoir passer des appels sans approcher le smartphone de notre oreille.