Apple menace de bannir les apps qui traquent les utilisateurs sans obtenir un consentement

Ne dépendant pas financièrement des publicités en ligne, Apple a toujours été contre l’utilisation de traceurs pour suivre les activités des internautes pour cibler les pubs. Sur Safari, la firme de Cupertino bloque déjà les cookies tiers qui permettent de suivre un internaute lorsque celui-ci passe d’un site web à un autre.

Et sur iOS, Apple a développé une fonctionnalité qui permettra de bloquer ce genre de suivi lorsqu’il utilise des applications. Plus précisément, cette fonctionnalité obligera les développeurs d’applications à demander le consentement de l’utilisateur avant d’accéder à une sorte de traceur appelé IDFA ou Identifier for Advertisers (un identifiant pour les publicités).

Si l’utilisateur refuse l’accès à cet identifiant, les publicités seront moins ciblées, ce qui affectera leur pertinence. D’ailleurs, l’impact de ce changement est tellement important que la firme de Cupertino a décidé de repousser le lancement de la nouvelle fonctionnalité.

Alors que celle-ci devait arriver avec iOS 14, son lancement n’aura finalement lieu que l’année prochaine, afin de donner aux développeurs le temps de se préparer aux changements. En tout cas, même si sa décision de conditionner l’utilisation de l’IDFA par le consentement de l’utilisateur est très critiquée, Apple n’a pas l’intention de faire machine arrière.

Des applications pourraient être bannies si elles ne se plient pas à la nouvelle règle

Récemment, lors d’une intervention à l’European Data Protection and Privacy Conference, Craig Federighi, Vice President of Software Engineering, a une fois de plus évoqué la future fonctionnalité contre le traçage des utilisateurs sur iOS.

« Son objectif est de permettre à nos utilisateurs de décider quand ou s’ils souhaitent autoriser une application à les suivre d’une manière qui pourrait être partagée entre les applications ou les sites Web d’autres entreprises », a-t-il indiqué. Et visiblement, Apple sera ferme, puisque d’après son vice-président, les développeurs qui ne respectent pas cette nouvelle règle peuvent être bannis de l’App Store.

Chaque année, Apple propose de nouvelles fonctionnalités pour la protection de la vie privée sur son écosystème. Et actuellement, en plus de cette fonctionnalité contre le traçage sur les applications iOS, la firme de Cupertino prépare également une autre règle de l’App Store qui obligera les développeurs à afficher une étiquette résumant les données d’utilisateurs qui seront traitées.

Inspiré des étiquettes nutritionnelles, ces résumés qui seront affichés sur l’App Store, doivent permettre aux utilisateurs de comprendre facilement comment les informations personnelles pourront être utilisées par les développeurs.

Sinon, en ce qui concerne le traçage des internautes, Google envisage déjà de bannir les cookies tiers sur son navigateur Chrome, qui est le plus utilisé dans le monde. Cependant, avant de réaliser cela, la firme devra d’abord trouver une alternative qui pourra satisfaire tout le monde : un nouveau système qui permettra aux sites web de gagner de l’argent grâce aux publicités (dont les sites de Google et de ses partenaires) tout en respectant la vie privée des utilisateurs.