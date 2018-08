Apple met fin au programme d’affiliation de l’App Store

La firme américaine a annoncé qu’elle changeait la politique de son programme d’affiliation, qui ne prendra plus en charge l’App Store ou le Mac App Store dès le mois d’octobre.

Jusqu’au mois d’octobre, les éditeurs pourront continuer de profiter du programme affiliation d’Apple, une source de revenus qui permet de toucher une commission dès lors qu’un internaute clique sur un lien sponsorisé et achète un produit. De fait, nombreux sont les sites qui ajoutent un tel lien à la fin d’un test ou d’un article sur le sujet afin de toucher un pourcentage sur la transaction. Néanmoins, ces éditeurs ne pourront plus profiter du programme d’affiliation portant sur les produits de l’App Store et du Mac App Store, tant en termes de téléchargement que d’achats in-app dès le 1er octobre. Pour rappel, le programme d’affiliation offre aux éditeurs la possibilité de gagner un pourcentage de 2,5%, là où celui-ci était de 7% pendant plusieurs années.

Concernant les raisons de cet arrêt, Apple évoque le fait qu’il met en place de nouvelles solutions qui permettent de faire des découvertes plus facilement dans ses différents Stores. Dans l’email envoyé aux éditeurs dans la nuit du 1er août, la firme américaine indique : « Avec le lancement du nouvel App Store sur iOS et sur macOS et les méthodes améliorées pour découvrir des applications, nous allons supprimer les applications du programme d’affiliation (…) À partir du 1er octobre 2018, les commissions pour les applications iOS et Mac et les achats intégrés seront supprimées du programme ». Néanmoins, l’entreprise a indiqué que les commissions sur la musique, les films, les livres et les contenus TV ne seraient pas impactés par ce changement de politique.

« Je n’ai vraiment aucune idée de ce que TouchArcade va faire »

En termes de conséquences, beaucoup de sites web spécialisés pourraient être touchés par cette modification. Dans son article, The Verge indique avoir rencontré Eli Hodapp, rédacteur en chef du site web TouchArcade. Créé il y a dix ans maintenant, ce dernier se spécialise dans l’actualité de jeu vidéo mobile, si bien qu’il est considéré comme l’un des meilleurs du domaine. Peu après avoir reçu l’email d’Apple l’informant de la nouvelle, Eli Hodapp s’est attelé à la rédaction d’un billet intitulé : « Apple a tué le programme d’affiliation de l’App Store et je n’ai aucune idée de ce que nous allons faire ».

Dans celui-ci, Hodapp indique : « Je n’ai vraiment aucune idée de ce que TouchArcade va faire. Nous avons toujours eu des revenus d’affiliation liés à l’App Store – ce qui est tout à fait logique puisque nous contribuons à une tonne d’achats pour Apple. Je ne sais pas comment ce changement de politique peut être vu comme autrement que comme Apple adressant un énorme doigt levé à des sites comme TouchArcade, AppShopper, et beaucoup d’autres qui ont passé la dernière décennie à évangéliser l’App Store et les jeux iOS ».