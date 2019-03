Apple Music bientôt compatible avec le Chromecast ?

La dernière Keynote Apple qui s’est tenue en début de semaine a illustré le changement de stratégie opéré par le géant de Cupertino. La marque à la pomme a décidé de prendre le virage des services, et elle compte bien capitaliser sur sa librairie musicale Apple Music pour se développer.

Pendant que les géants Apple, Amazon et Google se font la guerre dans le streaming audio, les pure-players comme Spotify et Deezer s’en tirent plutôt bien. Ces derniers sont compatibles avec la quasi-totalité des enceintes développées par les GAFA, ce qui n’est évidemment pas le cas pour les autres.

Apple se tournerait vers Google

Cependant, il semblerait qu’Apple fasse un effort pour aller au delà de son propre écosystème. Depuis le mois de décembre dernier, Apple Music s’est invité sur les enceintes Amazon (gamme Echo) aux Etats-Unis. Il semblerait que le géant veuille aller encore plus loin puisque certains signes montrent que le service de streaming audio Apple est prêt à débarquer sur les Google Home.

Plus récemment, un autre signe d’une future potentielle compatibilité a été détecté : dans le code source de l’application Apple Music Android, on y retrouve plusieurs mentions relatives au support pour le Chromecast. Cette clé multimédia imaginée par Google se branche sur un port HDMI (sur une TV, une enceinte ou un écran) et permet d’utiliser son smartphone pour diffuser des contenus sur l’appareil.

Si Apple n’a pas confirmé cette compatibilité, il semblerait que le géant américain réfléchisse sérieusement à s’ouvrir pour continuer à gagner des parts de marché face aux pure-players, au delà de sa fidèle communauté habituelle. Ce revirement semble également décisif pour pouvoir résister aux à Amazon (Amazon Music) et Google (Google Play Music) dans le domaine du streaming musical.

