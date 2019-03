Apple : oui, cette keynote est un tournant stratégique pour la marque

Comme annoncé, Apple tiendra sa keynote « It’s show time » ce lundi 25 mars au théâtre Steve Jobs, sur le campus de la firme à Cupertino. À cette occasion, la firme américaine prévoit de lever le voile sur sa plateforme de streaming, une nouveauté qui s’annonce particulièrement intéressante, car elle symbolise le tournant d’Apple vers les services.

Apple prend un virage vers les services

En effet, Apple présentera là un service concurrent direct de l’entreprise qui domine le marché du streaming à ce jour, Netflix. Outre le fait que la marque à la pomme s’attaque à un nouveau secteur, cette keynote marque également une forte volonté de se tourner vers les services, laissant les téléphones, les ordinateurs et les tablettes de côté.

Pour rappel, les ventes d’iPhone sont en baisse depuis de longs mois maintenant, si bien qu’Apple se doit de trouver d’autres sources de revenus. En conséquence, il est logique de se tourner vers les services, comme le groupe l’a déjà fait en annonçant sa plateforme de streaming musical, qu’il souhaite voir rejoindre Spotify dans les années à venir. Comme l’a indiqué le PDG d’Apple, Tim Cook, la marque à la pomme prévoit de générer jusqu’à 50 milliards de dollars de chiffre d’affaires via les services d’ici 2020, soit à peine l’an prochain.

Cette keynote signée Apple est donc l’occasion de montrer que la société n’est pas seulement un constructeur et un vendeur d’appareils, mais bel et bien une firme aux activités beaucoup plus large. La nouvelle stratégie de la marque à la pomme est également mise en lumière par le fait qu’elle n’a pas fait de présentation officielle pour présenter ses dernières nouveautés.

La semaine dernière, Apple a présenté deux nouveaux iPad, deux nouveaux iMac ainsi que ses AirPods 2. Pourtant, aucun de ces produits n’a été annoncé en grande pompe, ni lors de la conférence qui se tiendra ce soir. Cela dénote bel et bien de la volonté d’Apple de mettre en avant l’importance de la keynote de ce soir, qui sera entièrement dédié aux services.

Outre le service de streaming, Apple devrait lever le voile sur une carte bancaire conçue en collaboration avec Goldman Sachs ainsi qu’un kiosque de presse en ligne avec un abonnement par mois. Reste à savoir si le groupe nous prépare des surprises aussi conséquentes que lorsqu’il tiendra sa keynote.