Apple Music : découvrez votre année 2018 en musique avec cette application

Apple Music aussi à son « Wrapped »

Au début du mois de décembre, Spotify proposait à ses abonnés une rétrospective musicale personnalisée baptisée « 2018 Wrapped ». Une fois lancé, le système proposait plusieurs informations vous résumant votre année musicale, allant du nombre de minutes passées à écouter de la musique sur la plateforme, au titre le plus classique que vous avez le plus écouté cette année.

Du côté de chez Apple, en l’absence d’une fonctionnalité similaire « officielle« , il est possible de profiter d’une option relativement similaire avec « Music Year in Review« , une application proposée gratuitement sur l’AppStore, et qui va venir épier votre compte Apple Music pour en extirper diverses informations. Bien sûr, pour fonctionner, l’application signée NoiseHub doit impérativement avoir accès à l’application Apple Music.

Réservée aux abonnés Apple Music (logique), l’application se charge par exemple d’informer l’utilisateur sur son genre favoris, son artiste préféré, sa chanson la plus écoutée… le tout, en se basant sur les statistiques du service de streaming d’Apple. Rappelons qu’il ne s’agit pas là d’une application officielle Apple, et que les fonctionnalités sont (beaucoup) moins évoluées que pour le 2018 Wrapped de Spotify, mais cela permet malgré tout d’accéder à certaines données parfois étonnantes concernant son année musicale (presque) écoulée.

Rappelons que le groupe travaille depuis quelques années sur l’élaboration d’un application musico-sociale baptisée NoiseHub. « Quand nous avons entendu parler de Spotify’s 2018 Wrapped, nous avons décidé de faire une brève pause sur NoiseHub afin de nous consacrer un week-end à la création de cette application » explique Samir Shekhawat.

A noter que l’application accumule les mauvais avis sur l’AppStore, en raison de divers crashs, mais aussi car certains voient ici une manière pour NoiseHub de collecter librement de très nombreuses adresses mails…