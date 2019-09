Vous pouvez désormais utiliser Apple Music sur le web !

Apple Music également disponible en version web !

Au tout début de l’été, on apprenait que le service de streaming musical made in Apple, à savoir Apple Music, venait de dépasser le cap des 60 millions d’abonnés. Un joli score pour Apple, même si Spotify reste encore loin devant, avec (à cette même date) un peu plus de 100 millions d’abonnés payants pour un total de 217 millions d’utilisateurs. Aujourd’hui, Apple fait franchir un nouveau cap à son application Music, avec le lancement d’une version web, accessible depuis un navigateur.

En effet, si Spotify propose depuis longtemps déjà une version web de son service, Apple vient tout juste de permettre aux abonnés d’écouteur leur musique préféré directement sur leur ordinateur, en passant par un site web dédié. Le tout permet de profiter des mêmes fonctions que l’application mobile, sans la nécessité d’installer le moindre programme.

Une fois connecté, l’abonné Apple Music retrouvera donc tout son univers, avec ses morceaux préférés, ses playlists, la section Pour Vous, les radios personnalisées… A noter toutefois que cette version web d’Apple Music est encore au stade de « beta », et que le service peut donc souffrir de quelques bugs ou de quelques anomalies. Apple va donc progressivement optimiser cette version web, via (entre autres) le feedback des utilisateurs.

La fin d’iTunes

Rappelons qu’Apple a d’ores et déjà programmé la fin du légendaire iTunes, avec la mise à jour macOS Catalina à venir. Les adeptes du logiciel devront ainsi se familiariser avec les nouvelles applications proposées par Apple telles que Music bien sûr, mais aussi Podcasts. Un peu plus tard, Apple devrait également abandonner le support d’iTunes sur Windows, au profit de ce même Apple Music.

Pour ceux qui souhaitent profiter d’Apple Music directement au sein de leur navigateur web, sur MacOS comme sur Windows, il suffit de se rendre dès à présent à cette adresse.