Au cas où vous l’auriez oublié, Apple rappelle qu’il n’a pas encore tout dévoilé

On peut dire que cette année, Apple a gâté ses fans. Au premier semestre, la firme de Cupertino a dévoilé un nouvel iPad Pro, puis l’iPhone SE 2020, qui est un smartphone compact et abordable.

Au mois de septembre, celle-ci a présenté l’iPad 8 et l’iPad Air 4, ainsi que l’Apple Watch 6 et l’Apple Watch SE. Et ce mois d’octobre, Apple a enfin levé le voile sur ses premiers smartphones 5G : l’iPhone 12 mini, l’iPhone 12, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max. Lors de sa keynote, la firme a également dévoilé une nouvelle enceinte : l’HomePod mini.

Pourtant, Apple devrait encore présenter d’autres produits avant la fin de l’année. Lors de sa conférence WWDC au mois de juin, celui-ci a annoncé la transition de ses ordinateurs des processeurs Intel vers des processeurs Apple Silicon, basées sur les technologies d’Arm.

Ces processeurs permettront à Apple de produire des ordinateurs plus performants, mais aussi plus économes en énergie. Et la firme de Cupertino a déjà indiqué que le premier Mac équipé d’un processeur Apple Silicon sera dévoilé cette année.

D’autres surprises avant la fin de l’année

Avant 2021, Apple devrait fait une autre conférence en ligne afin de lever le voile sur ses nouveaux ordinateurs, et en dire plus sur les processeurs Apple Silicon de ceux-ci.

Et juste au cas où vous l’auriez oublié, Tim Cook vient de faire un petit rappel à l’occasion de la présentation des résultats trimestriels de l’entreprise. « Je peux vous dire que cette année a encore des choses passionnantes en réserve », a-t-il déclaré.

Vous noterez que le patron d’Apple évoque plusieurs choses. Et actuellement, de nombreuses rumeurs circulent déjà au sujet de deux nouveaux accessoires qu’Apple pourrait présenter en plus de ses nouveaux ordinateurs.

En effet, depuis plusieurs mois, les médias évoquent le développement par Apple d’un localisateur d’objets appelé AirTag. Normalement, ces localisateurs devraient utiliser la technologie Bluetooth.

Comme les localisateurs de l’entreprise Tile, les AirTag devraient s’attacher aux objets comme les sacs, par exemple. Et si l’objet est perdu, il sera possible de le retrouver grâce au signal Bluetooth et un système de relai entre les appareils Apple.

En plus de l’AirTag, Apple devrait aussi présenter un nouveau casque audio, dont le nom serait AidPod Studio. D’ailleurs, la plupart des médias s’attendaient à ce que ce casque soit présenté lors du keynote d’octobre. Mais finalement, Apple n’en a fait aucune mention à cet événement en ligne.

Quand Apple va-t-il présenter ces nouveautés ?

Pour le moment, Apple n’a pas encore annoncé quand se feront ses prochaines annonces. Néanmoins, une date est déjà évoquée par des sources non officielles : le 17 novembre.

Comme nous l’évoquions dans un précédent article, Apple pourrait faire la présentation de ses nouveaux ordinateurs avec processeurs Apple Silicon le 17 novembre. Et cette date pourrait être confirmée le 10 novembre.

Mais bien entendu, pour le moment, il ne s’agit que d’une rumeur. Et de ce fait, la prudence est encore de mise.