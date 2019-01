Apple pourrait annoncer l’iPad Mini 5 et l’iPad 7 dans quelques mois

Si DigiTimes annonçait l’an dernier qu’aucun iPad Mini ne sortirait au cours de l’année 2019, le quotidien taïwanais est finalement revenu sur ses mots en annonçant que l’iPad Mini 5 pourrait bien voir le jour dans quelques mois.

Deux nouveaux iPad pour ce début d’année ?

Selon l’article sur le sujet publié il y a quelques jours, Apple serait bien sur le point de sortir de nouveaux iPad cette année. En effet, la marque à la pomme aurait contacté plusieurs de ses fournisseurs afin de commander de nouveaux écrans tactiles, ce qui laisse à supposer qu’elle prépare de nouveaux modèles.

Les différentes tailles laissent aussi à penser qu’il s’agit d’appareils différents, qui pourraient bien être l’iPad Mini 5 et l’iPad 7, de plus, ce premier n’a pas donné lieu à un nouveau modèle depuis l’année 2015. Il serait également possible que l’appareil dispose d’une puce A12 Bionic, de nouvelles caméras plus performantes, mais aussi d’un lecteur d’empreintes Touch ID, la technologie qu’Apple emploie désormais sur la majorité de ses appareils. Concernant son prix, il pourrait être d’environ 350 euros pour l’appareil de base.

Rappelons que l’iPad Mini 5 a fait l’objet d’une fuite au début du mois de janvier, via l’intermédiaire de photos partagées sur Twitter par l’intermédiaire du compte Twitter @laobaiTD.

iPad mini 4s I think we can call it like this.🙄 pic.twitter.com/DvLJZ22nYO — Mr·white (@laobaiTD) 8 janvier 2019

Pour ce qui est de l’iPad 7, peu d’informations ont fuité si ce n’est que l’écran de cette nouvelle édition pourrait être plus large que celui de son prédécesseur.

Il se pourrait qu’Apple dévoile ses deux nouveaux iPad au cours du premier trimestre de l’année 2019. Malgré tout, ces informations sont à prendre avec précaution, car DigiTimes a déjà fait des erreurs dans le passé. Néanmoins, l’analyste spécialisé dans les produits Apple, Ming-Chi Kuo, semble confirmer ces informations dans un rapport dévoilé l’an dernier.

