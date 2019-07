Apple pourrait présenter un nouvel iPad 7 de 10,2 pouces bientôt

Voilà quelques jours qu’Apple procède à plusieurs changements au sein de ses différentes gammes. En effet, la marque à la pomme a d’abord prix la décision de retirer son MacBook 12 pouces du marché, un modèle qui a toujours eu du mal à trouver sa place parmi les autres modèles. De la même façon, Apple a abaissé le prix de son MacBook Air tout en ajoutant un Touch Bar au MacBook Pro 13 pouces. Quelques changements mineurs, mais qui dénotent tout de même d’une volonté de simplification de la gamme.

Un iPad 7 de 10,2 pouces puis un iPad pliable ?

Cette fois-ci, les informations concernent non pas les ordinateurs d’Apple, mais ses nouveaux iPad. En effet, l’Economic Daily News évoque des sources, proches des chaînes de production, selon lesquelles la firme américaine plancherait sur un nouvel iPad 7. Selon ces rumeurs, le modèle disposerait d’un écran de 10,2 pouces, là où l’iPad 6 embarque un dispositif de 9,7 pouces. Il se pourrait également que le modèle entre en production dès cet été, si bien qu’il serait possible que le constructeur américain lève le voile sur l’iPad 7 dès l’autonome.

Reste à savoir si Apple présentera le nouvel appareil en même temps que ses nouveaux iPhone, mi-septembre, ou si elle attendra plus tard dans le mois. Actuellement, l’iPad 6 est commercialisé au tarif de 358 euros pour le modèle le plus abordable.

L’on ne sait pas encore quelles nouveautés proposera l’iPad 7 par rapport à son prédécesseur, mais il pourrait s’agir là de modifications relativement mineures. Pour rappel, des analystes travaillant chez IHS Markit affirment qu’Apple travaillerait également sur un nouvel iPad pliable et équipé de la 5G, un modèle qui ne serait néanmoins pas attendu avant l’an prochain. L’on ne sait pas non plus comment la firme prévoit de positionner les écrans sur ce dispositif qui pourrait bel et bien devenir son premier produit pliable.

Une autre rumeur, également récente, indique qu’Apple pourrait sortir ses AirPods 3 avant la fin de l’année en cours, une nouvelle génération d’écouteurs sans fil résistants à l’eau.