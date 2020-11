Apple pourrait présenter une refonte totale de son Mac Pro grâce à Apple Silicon

Si vous cherchez l’ordinateur le plus puissant vendu par Apple, c’est sans aucun doute le Mac Pro. Par ailleurs, c’est également le plus encombrant. Cette tour ressemble aux tours PC qui doivent leur taille à des GPU plus grands, de meilleurs systèmes de refroidissements, et plus de stockage. Pourtant, cette taille imposante commence à poser problème. Sans tarder, Apple pourrait présenter de nouveaux ordinateurs avec Apple Silicon (des processeurs SoC et SIP utilisant l’architecture ARM).

Que deviendra le Mac Pro si Apple passe ce cap ?

Selon Bloomberg, le Mac Pro est toujours à Cupertino, mais il pourrait subir une belle refonte. Tout en continuant d’arborer le même design, le Mac Pro pourrait être plus petit, jusqu’à ne faire que la moitié du modèle actuel. Apple pourrait donc utiliser les composants habituellement dédiés aux dispositifs portables pour créer une tour beaucoup plus compacte. Pour le moment, Bloomberg ne peut pas affirmer que la firme à la pomme proposera son Mac Pro Apple Silicon par défaut ou simplement en option au Mac Pro propulsé par Intel.

Quoiqu’il en soit, ce sera intéressant de voir ce qu’Apple est capable de produire en réduisant la taille du Mac Pro. Par ailleurs, nous devrions rapidement en savoir plus, puisque la firme de Cupertino vient d’officialiser un nouvel événement pour le 10 novembre prochain. Baptisée « One More Things » cette conférence pourrait marquer un tournant majeur pour Apple. Tandis que tout le monde attend le casque AirPods Studio, ainsi que les AirTags, Apple pourrait surtout présenter une nouvelle version de ses MacBook avec le SoC ARM Apple Silicon.

Il va encore falloir s’armer de patience pour en savoir plus. En attendant, vous pouvez profiter du dernier iPhone 12 et le 12 Pro Max qui ne va pas tarder à arriver. Le 10 novembre prochain, Apple devrait également lancer macOS Big Sur 11.0.1.