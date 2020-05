Apple rachète une autre startup qui pourrait aider Siri à s’améliorer

Bien que Siri soit l’un des assistants numériques les plus populaires dans le monde, celui-ci est souvent considéré comme moins performant que Google Assistant et Amazon Alexa. Néanmoins, ces deux dernières années, Apple semble déterminé à mettre Siri au même niveau que ses concurrents, via des recrutements d’experts et l’acquisition de startups dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Et la dernière acquisition en date est celle de la startup Inductiv, basée en Ontario. D’après Bloomberg, Apple aurait confirmé cette acquisition. Néanmoins, la firme n’indique pas pourquoi celle-ci a été faite. Lorsqu’Apple a été interrogé par Bloomberg, celui-ci a donné sa réponse habituelle : celui-ci rachète de temps en temps de plus petites entreprises dans le domaine des nouvelles technologies, mais généralement, ne donne pas d’explications sur l’objectif de l’acquisition ni sur les projets futurs.

En tout cas, la description qui est faite de cette nouvelle acquisition d’Apple nous donne une idée de comment celle-ci pourrait permettre à Siri de s’améliorer. D’après Bloomberg, les ingénieurs d’Inductiv auraient rejoint l’équipe de Siri. Et cette startup était spécialisée dans l’apprentissage automatique et dans la data science. Plus précisément, Inductiv aurait développé une technologie qui automatise la détection des erreurs et la correction de ces erreurs dans les data. En d’autres termes, les ingénieurs qui viennent de rejoindre l’équipe de Siri pourraient aider Apple à mettre de l’ordre dans les données qui sont utilisées par son assistant numérique.

Parmi les récentes acquisitions d’Apple, il y a également celle de la startup Vyosis, il y a quelques semaines. Celle-ci pourrait aider Siri à mieux comprendre les requêtes des utilisateurs. Et en 2019, Laserlike et Pullstring faisaient partie des acquisitions d’Apple. La première avait développé un service assez comparable à Google News, tandis que la seconde est spécialisée dans les interfaces vocales.

De nombreuses acquisitions ont aussi lieu dans le domaine de l’AR/VR

Alors qu’il continue d’améliorer Siri, Apple serait aussi en train de développer des lunettes de réalité augmentée. Et si pour le moment, cela n’a pas encore été officialisé par la firme, certaines de ses acquisitions nous donnent aussi des idées des recherches de la firme dans ce domaine. D’ailleurs, il y a deux semaines, Apple a confirmé qu’il a récemment fait l’acquisition de la société NextVR, spécialiste de la diffusion d’événements en réalité virtuelle.