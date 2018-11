Apple arrêtera de communiquer le nombre d’iPhone vendus dès l’an prochain

Lorsqu’elle a annoncé ses résultats financiers du quatrième trimestre, la compagnie américaine a révélé qu’elle ne communiquerait plus sur le nombre d’appareils précis qu’elle vend, c’est-à-dire les iPhone, les iPad ou encore les Mac. En effet, le directeur financier d’Apple, Luca Maestri a déclaré : « À compter du trimestre de décembre, nous ne fournirons plus de données sur les ventes unitaires des iPhone, iPad et Mac. Comme nous l’avons dit à maintes reprises, notre objectif est de fabriquer des produits et des services qui enrichissent la vie des gens et d’offrir une expérience client sans pareil afin que nos utilisateurs soient très satisfaits, fidèles et engagés ».

Apple vend moins d’iPhone, mais plus cher

Au-delà de cette déclaration dans laquelle la société affirme vouloir enrichir la vie des utilisateurs, l’on peut supposer que c’est parce que la compagnie américaine vend moins de smartphones, et autres appareils, mais plus cher. De fait, mettre fin à la transparence permettrait à la firme de ne pas rendre publics des chiffres de vente moins conséquents que les années précédentes. Pour rappel, la majorité de ses concurrents (Samsung, Google…) ne communiquent pas le nombre précis d’appareils vendus.

Lors du dernier trimestre, Apple annonce avoir vendu près de 46,9 millions de smartphones, un chiffre peu éloigné du résultat qu’elle avait annoncé au même trimestre de l’an dernier. Pourtant, les analystes avaient indiqué qu’ils s’attendaient à ce que la firme vende au moins 48 millions d’appareils. Et pourtant, les revenus engrangés par la compagnie sont bien supérieurs à 2017, puisque les prix ont largement augmenté entre temps pour atteindre une hausse de près de 30%.

À ce jour, les ventes d’iPhone d’Apple représentent près de 60% de son chiffre d’affaires, ce qui signifie qu’elle se doit de conserver des bons résultats de vente, qui seront logiquement la conséquence des tarifs en vigueur de ses smartphones. Plus globalement, ce sont la majorité de ses appareils qui ont augmenté et non seulement les smartphones, si bien que le nouvel iPad Pro coûte 899 dollars, tandis que le nouveau MacBook Air (entrée de gamme) coûte 1349 euros.

Enfin, Apple a réalisé un chiffre d’affaires de 62,9 milliards de dollars pour un bénéfice de 14,12 milliards. 46,889 iPhone, 9,699 iPad et 5,299 Mac ont été vendus. Il est intéressant de constater que la catégorie « Services », qui comprend par exemple Apple Music, est en augmentation de 17,4% par rapport à l’année précédente.

