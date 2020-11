Apple rémunère des influenceurs TikTok pour promouvoir son iPhone 12 Mini

Quel que soit votre âge, il est impossible que vous soyez passé à côté du phénomène TikTok. Dans le viseur du gouvernement Trump, les Américains sont pourtant de grands amateurs de cette plateforme. Charli D’Amelio, la personnalité la plus suivie au monde sur TikTok est native du Connecticut, tandis que la firme de Cupertino en personne semble percevoir un potentiel en cette application.

Depuis le 13 novembre dernier, les iPhone 12 Mini et iPhone 12 Pro Max sont disponibles à la vente. Et comme pour tout lancement de nouveau produit, la promotion et la communication sont très importantes. Apple exploite désormais un nouveau canal : TikTok.

Bientôt une nouvelle chorégraphie Apple ?

Habituellement, pas très présente sur les réseaux sociaux, la firme à la pomme a listé quelques-uns des meilleurs talents de cette plateforme avant de les contacter pour promouvoir son tout nouvel iPhone 12 Mini. Apple qui d’ailleurs a fait ses débuts sur TikTok en avril, avec actuellement quelques 378 000 abonnés seulement. Le compte n’affiche que 4 vidéos qui ne sont pas des créations originales Apple, avec un nombre de vues allant de 374 000 à plus de 1 million.

Apple a tout simplement fait appel à ces 4 personnalités reconnues sur TikTok pour créer des contenus avec une seule ligne directrice : le fait de transformer des objets en les rendant plus petits, pour enfin transformer un iPhone 12 Pro en iPhone 12 Mini. On aperçoit notamment @zacking, @kevinbparry, @thejulianbass, @jessicawangofficial, des personnalités ultras populaires sur TikTok. Les quatre vidéos évoluent avec le même fond musical. Il semblerait qu’Apple tente en vain de lancer un nouveau challenge viral. Les vidéos ont été postées il y a plus d’une semaine.

Si vous voulez en savoir plus à propos de l’iPhone 12 Mini, nous avons eu l’opportunité de le tester. Il s’agit du premier iPhone au format compact présenté depuis des années. Un smartphone unique, beaucoup trop fort pour les constructeurs Android. Sony cherche justement à concurrencer Apple et son iPhone 12 Mini.