Apple répare gratuitement les iPad Air qui ont ce problème

Entre mars 2019 et octobre 2019, des exemplaires de l’iPad Air de troisième génération ont rencontré un problème d’écran. Sur son site, Apple vient d’en informer sa clientèle, en leur indiquant que son assistance était consciente du problème, et qu’ils allaient le prendre en charge gratuitement.

Pendant cette période de production, plusieurs clients se sont plaints que leur tablette avait cessé de fonctionner. Après plusieurs temps de clignotement ou de léger flash, l’écran Retina de 10,5 pouces se coupait, ce qui rendait l’appareil inutilisable. « Apple a déterminé que, dans certaines circonstances, l’écran d’un nombre limité d’appareils iPad Air (3e génération) peut devenir vierge de façon permanente », reconnaissait la marque à la pomme dans un communiqué.

Les modalités de réparations gratuites

Peut-être que votre iPad Air 3 acheté l’année dernière fait partie de ces exemplaires défectueux. Si tel est le cas, Apple vous donne plusieurs possibilités pour qu’il puisse être réparé. Vous pouvez vous rendre dans un Apple Store ou un fournisseur de services agréé par Apple, ou alors contacter l’assistance web et renvoyer le produit.

Des conditions ont été établies. Pour que la marque prenne en charge la réparation, il faudra que vous ayez acheté le produit dans les deux ans après la première vente au détail de l’appareil. De la même manière, il faudra que les réparations soient effectuées dans le pays auquel vous avez acheté votre iPad Air.

Aucun autre iPad n’est éligible. Apple a inscrit clairement que l’iPad Air était le seul pris en charge, et que le problème concernerait que ce modèle. Aussi, les appareils produits avant et après cette date ne font pas partie de cette campagne de rappel. Par ailleurs, si un problème du même genre se produit sur votre tablette, on vous conseille d’aller voir l’assistance.