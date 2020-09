Apple s’intéresse au format des stations de radio

Qui sera la plateforme de référence dans l’écoute et la production de podcasts ? Décidément, la course semble mettre Apple et Spotify en duel. Il n’est plus l’heure de se poser des questions : si des petites startups y proposent des fonctionnalités intéressantes, il semble plus simple aujourd’hui de les racheter.

Apple vient une nouvelle fois de nous le démontrer avec Scout FM, une application mobile qui propose le contenu des podcasts sous un format bien précis et connu de tous.

Le retour des stations de radio avec Apple ?

Pour le coup, Apple n’a pas fait les choses à moitié. Son acquisition de la startup a eu pour conséquence la fermeture de l’application. Scout FM s’est fait entièrement avaler, mais pas sa technologie, ou plutôt son idée pour les podcasts, qui devrait se retrouver prochainement chez la marque à la pomme.

En substance, la plateforme d’écoute propose de créer des stations de radio selon des thèmes ou selon les goûts d’écoute de l’utilisateur. Puis, des épisodes de podcasts sont diffusés à la suite.

Pourquoi passer par une acquisition pour développer un système similaire sur Apple Podcast ? La startup derrière Scout FM possède une intelligence artificielle qui n’a besoin que de réponses à des questions initiales au moment de la création du compte de l’utilisateur, ainsi que de son historique d’écoute.

Ensuite, les programmes et les épisodes proposés sont choisis dans une cohérence qui fait la richesse du programme, pour captiver l’attention des auditeurs.

L’opération d’Apple a été confirmée il y a quelques heures par un porte-parole de la marque à Bloomberg. Mais cette acquisition remonte à plus tôt dans l’année. On pourrait donc imaginer voir arriver prochainement une fonctionnalité de flux d’émissions de podcasts sur la plateforme de la firme de Cupertino.

D’autant plus que de son côté, Spotify cherche aussi son modèle, avec des podcasts originaux, des podcasts vidéo et des sondages.