Apple TV+ aura une stratégie foncièrement différente de Netflix

On le sait. Depuis des années désormais, Netflix mène une sorte de guerre froide contre le monde du cinéma. La plateforme de streaming cherche bien sûr à se faire accepter et à gagner des prix. Mais en face, la réception est pour le moins frileuse, comme si le monde du cinéma craignait de disparaître face au géant du streaming. A tout le moins, pour certains acteurs d’Hollywood, il y a une certaine forme d’élitisme face à Netflix. La plateforme aux plus de 150 millions d’abonnés fait des efforts en proposant 10 films avec une sortie anticipée au cinéma dans les prochains mois. Apple TV+ pourrait toutefois aller beaucoup plus loin si on en croit ces révélations.

Apple soigne le monde du cinéma

On le sait, la plateforme de la marque à la pomme va bientôt se lancer. Mais l’entreprise compte proposer ses productions originales dans les salles de cinéma avant qu’elles ne soient proposées sur la plateforme. Dans les cas déjà connus, on parle de trois films pour lesquels Apple possède de vraies ambitions aux Oscars :

The Elephant Queen

Hala

The Banker

Ces films arriveront respectivement en octobre, novembre et décembre dans les cinémas avant d’arriver le mois suivant dans les salles obscures. Dans certains cas la logique pourrait être poussée jusqu’à une période de 12 semaines, avant d’arriver sur Apple TV+. A chaque fois, il ne s’agit pas de films promis à grand succès au box-office, mais qui sont surtout dirigés vers la critique.

Le problème dans tout ça ? A titre personnel, si je n’ai pas besoin d’un abonnement Apple TV+ pour voir les dernières productions de la plateforme, alors que je donnerais la priorité à une autre, avec un catalogue plus large. Pour les films Apple qui sortiront du lot, la case cinéma sera alors une évidence. Reste à voir l’effet à long terme pour Apple TV+. La marque à la pomme aurait en revanche un atout supplémentaire pour attirer des grands réalisateurs.