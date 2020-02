Apple TV+ aurait plus d’abonnés que Disney+ aux États-Unis (mais la plupart ne paieraient pas)

Depuis novembre dernier et l’arrivée sur le marché du streaming de géants comme Apple et Disney, chaque nouvelle information les concernant est scrutée avec attention. Une étude menée par la société Ampere Analysis permet d’évaluer le nombre d’abonnés à chacun de ses services à la fin de l’année 2019.

Aux États-Unis, Apple TV+ compterait 33,6 millions de clients, c’est plus que Disney+ qui revendique 23,2 millions d’abonnés à la fin du quatrième trimestre. Sauf que ces chiffres sont à prendre avec des pincettes. De l’aveu même de l’auteur de ce travail, il ne s’agit que « d’estimations initiales très précoces ».

L’affrontement devrait se jouer sur la qualité des contenus

Il faut aussi noter que la plupart des utilisateurs de la plateforme d’Apple ne paient pas leurs abonnements. L’accès au service leur est en effet offert dans le cadre d’une offre gratuite d’un an qui était accessible au moment du lancement en échange de l’acquisition d’un produit de l’enteprise.

Il faudra donc surveiller de près le comportement de ces abonnés gratuits lorsque cette promotion prendra fin. L’enjeu pour la firme de Cupertino est de les avoir suffisamment convaincu de l’intérêt de son nouveau service pour qu’ils souscrivent réellement une offre à 5 dollars par mois.

Pour l’instant, on en est encore assez loin à en croire un sondage mené récemment par l’institut YouGov. Seulement 48 % des abonnés d’Apple TV+ se déclarent pleinement satisfait par le service proposé contre 76 % en ce qui concerne Disney+. Apple a aussi une belle marge de progression en ce qui concerne la conception de sa plateforme puisque seulement 53 % des répondants apprécient son utilisation contre 77 % pour Disney.

Comme souvent, la partie se jouera probablement sur les contenus et Apple dispose déjà d’un catalogue assez intéressant qui devrait encore s’étoffer. Parmi les programmes appréciés, on trouve notamment la série The Morning Show qui fonctionne très bien avec le duo Steve Carell et Jennifer Aniston. Le programme s’est notamment vu récompenser de trois nominations lors des derniers Golden Globes.