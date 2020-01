Selon un sondage, Disney+ satisfait les consommateurs (et Apple TV+ a du pain sur la planche)

Les chiffres se suivent et se ressemblent pour Disney+. Lancé en novembre dernier aux États-Unis, le nouveau service de streaming a effectué des débuts très prometteurs. Selon les derniers chiffres connus, il compterait déjà plus de 24 millions d’abonnés. D’autres données vont dans le même sens et l’on vient d’apprendre que l’application de la plateforme aurait été téléchargée 41 millions de fois.

Un sondage mené par l’institut YouGov en partenariat avec Variety Intelligence Platform vient confirmer cette tendance. L’enquête menée auprès de 1182 adultes américains vise à mieux connaître le point de vue des consommateurs vis à vis des différents opérateurs de streaming.

Dans le détail, on apprend que 76 % des répondants ont donné à Disney+ la note de 4 ou 5 sur 5. Ils ne sont que 48 % pour Apple TV+. Netflix et Amazon Prime se situent entre les deux avec respectivement 74 et 66 % de satisfaction.

Un catalogue très fourni chez Disney+

En ce qui concerne la conception de l’interface des plateformes, 85 % des consommateurs attribuent à Netflix la note maximale, contre 77 % pour Disney+ et 68 % pour Amazon Prime. Apple TV+ ferme une nouvelle fois la marche avec 53 %.

Comment expliquer de tels jugements ? Disney a été bien aidé par une campagne marketing très efficace. La nouvelle plateforme bénéficie également d’un catalogue déjà bien fourni avec 7500 épisodes de séries et 500 films à son lancement. Son interface est relativement classique et efficace et rappelle assez celle de Netflix.

La situation n’est pas la même pour Apple qui n’avait que dix contenus originaux lors de sa sortie. Le service se trouve par ailleurs au beau milieu de l’application Apple TV. On peut donc comprendre l’état de confusion de certains consommateurs qui voilent leurs séries entourées d’autres films à louer ou acheter.

Pour autant, la firme de Cupertino n’a pas dit son dernier mot et nul doute que ces critiques adressées par les utilisateurs seront étudiés de très près. Pour le contenu, la plateforme peut déjà s’appuyer sur ses programmes originaux de très bonne facture comme The Morning Show ou See. Elle place aussi de grands espoirs dans sa série événement : l’adaptation du grand classique de la science fiction Fondation.